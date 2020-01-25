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Самолет со 118 пассажирами экстренно сел в Перу из-за сообщения о бомбе

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Фото: Global Look Press/Markus Mainka
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Самолет со 118 пассажирами на борту совершил непредвиденную посадку в аэропорту перуанского города Писко из-за сообщения о бомбе, заявило министерство транспорта страны.

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«Вечером в пятницу, 24 января, рейс (авиакомпании. — Ред.) Latam 2121 по направлению Лима–Хульяка получил сообщение о бомбе. Экипаж принял решение совершить посадку в аэропорту Писко», — приводит сообщение «РИА Новости».

Уточняется, что самолет провел успешную посадку в 15:50 по местному времени (23:50 мск, пятница), пассажиры были эвакуированы.

На месте инцидента полиция проводит проверку.

О дальнейшей транспортировке пассажиров пока информации нет. Известно, что они находятся на территории аэропорта Писко.

24 января самолет «Уральских авиалиний», выполнявший рейс Екатеринбург–Ереван, вынужден был вернуться в аэропорт вылета из-за технической неисправности.

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