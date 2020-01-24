Египет допустил создание особых условий для россиян в своих аэропортах

Туристам из России могут установить отдельные постоянно закрепленные выходы на посадку и стойки регистрации в аэропорту египетского Шарм-эль-Шейха. Об этом в пятницу, 24 января, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собственный источник.

Накануне, 23 января, российские эксперты по безопасности на авиатранспорте завершили очередной осмотр аэропортов Шарм-эль-Шейха и Хургады.

«Обе группы экспертов сами определяли, за чем они будут наблюдать. Они проинспектировали все меры безопасности, начиная с прибытия пассажиров в аэропорт, оформления всех процедур и заканчивая работой по досмотру пассажиров, багажа. Ознакомились с работой камер видеонаблюдения, системой доступа сотрудников в аэропорт и на взлетно-посадочную полосу», — рассказал собеседник информагентства.

Тогда же и обсуждались планы введения определенных привилегий для российских туристов. В частности, огороженные выходы на посадку и выделенные стойки регистрации.

27 декабря президент России Владимир Путин обсудил с египетским лидером Абдель Фаттахом ас-Сиси вопрос возобновления авиасообщения между странами.

Россия приостановила авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения самолета «Когалымавиа», выполнявшего рейс Шарм-эль-Шейх — Санкт-Петербург. На борту лайнера находились 217 туристов и семь членов экипажа, все они погибли.

В апреле 2018 года было восстановлено авиасообщение между Москвой и Каиром.