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Самолет сел в Хабаровске после сообщения о минировании

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Самолет авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Хабаровска в Москву, благополучно сел в аэропорту вылета после сообщения о минировании. Как сообщил 27 января «РИА Новости» представитель экстренных служб, в результате инцидента никто не пострадал.

По словам собеседника агентства, оперативные службы приступили к обследованию воздушного судна. На его борту находились 262 пассажира и 10 членов экипажа.

В пресс-службе «Аэрофлота» подтвердили «Известиям» информацию о том, что лайнер, выполняющий рейс SU1713, был вынужден вернуться после «анонимного сообщения об угрозе безопасности полета». После проверки борт вылетит в Москву.

21 января самолет, летевший в Южно-Сахалинск из столицы, вынужденно сел в Казани из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Впоследствии он скончался.

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