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В Тегеране экстренно сел самолет из-за технических неполадок

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Фото: Depositphotos
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Пассажирский самолет Airbus 306 авиакомпании Iran Airtour был вынужден совершить экстренную посадку в Тегеране из-за технических проблем, сообщает в субботу, 25 января, The Straits Times.

Лайнер направлялся из аэропорта Хомейни иранской столицы в Стамбул, однако после возникновения неназванной технической неполадки самолет приземлился в другом аэропорту Тегерана — Мехрабад.

Информации о количестве пассажиров, находившихся на борту, нет, но издание отмечает, что во время посадки никто не пострадал.

Ранее в этот день самолет компании S7, следовавший из Новосибирска в Камрань (Вьетнам), вернулся в аэропорт отправления из-за срабатывания датчика технической неисправности.

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