Видео с места крушения самолета в Афганистане появилось в Сети

В соцсетях появилось видео, предположительно, с места крушения самолета в провинции Газни в Афганистане. Кадры опубликовал местный журналист в своем Twitter-аккаунте.

На кадрах видны обгоревшие части воздушного судна. Журналист утверждает, что крушение потерпел американский самолет, погибли два человека, предположительно, пилоты.

Об этом же сообщает афганский телеканал TOLO News, указывая, что на судне обнаружены опознавательные знаки, характерные для ВВС США. Предположительно, речь идет о самолете Bombardier E-11А. Информацию подтвердил и неназванный военнослужащий США CBS News, отметив, что причина происшествия выясняется.

О том, что крушение потерпел именно самолет ВВС США, пишет Associated Press со ссылкой на представителя радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ). Там заявили, что в результате происшествия якобы погибло много американских военнослужащих. Агентство передает, что крушение произошло в 10 км от военной базы США.

В центральном командовании ВС США заявили, что начали расследование, и от комментариев о принадлежности самолета отказались.

Самолет разбился утром 27 января в провинции Газни на территории, подконтрольной «Талибану». Изначально сообщалось, что крушение потерпел Boeing 737-400 авиакомпании Ariana Afghan Airlines с более 80 пассажиров на борту. Однако перевозчик и власти Афганистана данную информацию опровергли.