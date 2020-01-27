Видео с места крушения самолета в Афганистане появилось в Сети
В соцсетях появилось видео, предположительно, с места крушения самолета в провинции Газни в Афганистане. Кадры опубликовал местный журналист в своем Twitter-аккаунте.
На кадрах видны обгоревшие части воздушного судна. Журналист утверждает, что крушение потерпел американский самолет, погибли два человека, предположительно, пилоты.
Video #American aircraft shutdwaned in #Ghazni #Afghanistan pic.twitter.com/2Wm9pImtBi— Tariq Ghazniwal (@TGhazniwal) 27 января 2020 г.
Об этом же сообщает афганский телеканал TOLO News, указывая, что на судне обнаружены опознавательные знаки, характерные для ВВС США. Предположительно, речь идет о самолете Bombardier E-11А. Информацию подтвердил и неназванный военнослужащий США CBS News, отметив, что причина происшествия выясняется.
О том, что крушение потерпел именно самолет ВВС США, пишет Associated Press со ссылкой на представителя радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ). Там заявили, что в результате происшествия якобы погибло много американских военнослужащих. Агентство передает, что крушение произошло в 10 км от военной базы США.
В центральном командовании ВС США заявили, что начали расследование, и от комментариев о принадлежности самолета отказались.
Самолет разбился утром 27 января в провинции Газни на территории, подконтрольной «Талибану». Изначально сообщалось, что крушение потерпел Boeing 737-400 авиакомпании Ariana Afghan Airlines с более 80 пассажиров на борту. Однако перевозчик и власти Афганистана данную информацию опровергли.