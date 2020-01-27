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Афганская авиакомпания опровергла информацию о крушении своего самолета

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Фото: REUTERS/Oleg Popov
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Официальный представитель афганской национальной авиакомпании Ariana Afghan Airlines опроверг информацию о крушении их самолета в провинции Газни. Об этом в понедельник, 27 января, сообщает Ariana News.

Как сообщили агентству сотрудники аэропорта, рейс следовал по маршруту Герат–Дели и на борту самолета находилось 110 человек. По словам представителя МВД Афганистана, воздушное судно потерпело крушение в Газни в уезде Дих-Як.

Однако авиаперевозчик на своей официальной странице в Facebook отрицает какие-либо крушения своих самолетов. В авиакомпании заверили, что все рейсы авиаперевозчика были выполнены успешно.

Ранее в этот день сообщалось, что самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines разбился в провинции Газни на востоке Афганистана.

Лайнер, вылетевший из Герата, направлялся в Кабул. По другим данным, самолет летел из Кабула в Герат. Информации о подробностях произошедшего, как и о числе людей на борту, пока нет.

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