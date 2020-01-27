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СМИ сообщили о крушении пассажирского самолета в Афганистане

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Фото: REUTERS/Oleg Popov
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Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines разбился в провинции Газни на востоке Афганистана. Об этом 27 января сообщает агентство Ariana News в своем Twitter.

Отмечается, что на борту могли находиться до 83 пассажиров. Лайнер, вылетевший из Герата, направлялся в Кабул. По другим данным, самолет летел из Кабула в Герат.

По словам представителя губернатора Газни Арифа Нури, самолет разбился в уезде Дих-Як, передает The National. «Самолет Boeing, принадлежавший Ariana Afghan Airlines, разбился в уезде Дих-Як провинции Газни около 13:10 по местному времени (12:10 мск. — Ред.)», — сказал он.

Издание уточняет, что зону, в которой произошло ЧП, контролирует группировка «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ).

По данным британского таблоида The Mirror, Boeing 737-400 выполнял рейс FG507. Издание отмечает, что после падения самолет загорелся.

Информации о подробностях произошедшего, как и о числе людей на борту, пока нет.

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