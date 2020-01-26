20 человек пострадали при взрыве гранат на свадьбе в Афганистане

Как минимум 20 человек получили ранения после взрыва гранат во время свадебной церемонии в провинции Хост в Афганистане. Об этом в воскресенье, 26 января, сообщается в Twitter телеканала Tolo News.

Инцидент произошел 25 января. Как сообщил представитель губернатора провинции Талиб Мангал, атаку совершили неизвестные боевики.

Другая информация не приводится. Состояние пострадавших также не уточняется.

28 ноября 2019 года в провинции Кундуз на севере Афганистана взорвавшаяся под автомобилем мина унесла жизни не менее 15 человек. Среди погибших было двое детей и шесть женщин. По мнению губернатора, мину заложили боевики радикальной группировки «Талибан» (запрещена в РФ). В тот же день еще 13 мирных жителей пострадали в результате взрыва автомобиля в провинции Сари-Пуль.