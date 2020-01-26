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20 человек пострадали при взрыве гранат на свадьбе в Афганистане

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Фото: TASS/Imago/Rahmat Alizadah
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Как минимум 20 человек получили ранения после взрыва гранат во время свадебной церемонии в провинции Хост в Афганистане. Об этом в воскресенье, 26 января, сообщается в Twitter телеканала Tolo News.

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Инцидент произошел 25 января. Как сообщил представитель губернатора провинции Талиб Мангал, атаку совершили неизвестные боевики.

Другая информация не приводится. Состояние пострадавших также не уточняется.

28 ноября 2019 года в провинции Кундуз на севере Афганистана взорвавшаяся под автомобилем мина унесла жизни не менее 15 человек. Среди погибших было двое детей и шесть женщин. По мнению губернатора, мину заложили боевики радикальной группировки «Талибан» (запрещена в РФ). В тот же день еще 13 мирных жителей пострадали в результате взрыва автомобиля в провинции Сари-Пуль.

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