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Плохиши-мальчиши: Уилл Смит и Мартин Лоуренс — на первой строчке

Российская комедия «Марафон желаний» стала третьей по итогам уикенда
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Фото: СППР
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Ностальгия берет свое. Прокат возглавила экшен-комедия «Плохие парни навсегда» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом. По данным ЕАИС, сиквел популярной дилогии более чем в два раза оторвался от конкурентов и взял на старте 264 млн рублей. Лидер прошлой недели — российская комедия «(Не)идеальный мужчина» съехала сразу на четвертое место (97 млн). Однако ее общая касса уже составляет более чем достойную сумму — 442 млн рублей.

Как отметила в разговоре с «Известиями» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова, сборы «Плохих парней» стали неожиданностью для профессионалов.

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— После многолетнего перерыва друзья-полицейские снова завоевали внимание зрителей и показали результат выше ожиданий индустрии. Что до других новинок, российская комедия «Марафон желаний» (117 млн) расположилась на третьем месте. Этот фильм выступил уже несколько ниже ожиданий — сказывается соседство с сильными комедийными конкурентами, — подчеркнула эксперт.

Совсем ненамного, на несколько сотен тысяч, обошел «Марафон желаний» и вырвал второе место «Холоп» с Милошем Биковичем. В копилке этой комедии теперь 2,8 млрд. Замыкает первую пятерку мультфильм «Камуфляж и шпионаж» (47 млн), который за три недели проката получил от российского зрителя 378 млн.

Два российских релиза держатся во второй половине списка. На девятом месте и с кассой в 10 млн закончил уикенд блокбастер Федора Бондарчука «Вторжение», который всё ближе подбирается к миллиарду. Совсем немного отстал «Союз спасения» Андрея Кравчука (чуть менее 10 млн) о восстании декабристов, который на выходных покорил рубеж в 700 млн сборов.

— Главными картинами следующей недели станут фильмы — номинанты на премию «Оскар»: «Маленькие женщины» Греты Гервиг, экранизация знаменитого романа XIX века, и «1917» Сэма Мендеса. Также внимание киноманов несомненно привлекут хоррор «Гретель и Гензель» и драма «Миллион мелких осколков» по бестселлеру Джеймса Фрея, — рассказала Ольга Зинякова.

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Кроме того, в прокат выйдут российский фантастический экшен «Кома» с Риналем Мухаметовым, скандинавское фэнтези «Вальгалла: Рагнарёк», американский мультфильм «Мегащенки Могучие Лапы и сказка о двух Неллах» и французский триллер «Идеальная няня».

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