Мишустин поручил проверить выполнение нацпроектов

Премьер-министр России Михаил Мишустин на первом своем совещании в качестве главы правительства с вице-премьерами страны поручил им провести ревизию проделанной работы по выполнению национальных проектов. Об этом сообщил ТАСС в понедельник, 27 января.

Главной темой собрания было выполнение правительством послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. По мнению Мишустина, прежде всего необходимо провести оценку того, на какой стадии находятся все национальные проекты.

Отмечается, что предшественник Мишустина на должности премьер-министра Дмитрий Медведев ввел формат еженедельных совещаний с вице-премьерами в 2012 году. Нынешний глава правительства России подобную практику сохранил. Предположительно, обсуждение насущных задач и проблем будет проходить каждый четверг.

Ранее, 22 января, Мишустин поручил до 20 февраля подготовить варианты и предложения, как можно было бы уточнить национальные проекты с учетом послания президента России.

В мае 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о развитии страны до 2024 года. Документом утверждается 13 нацпроектов России по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост». Они должны простимулировать развитие отечественной экономики и улучшить качество жизни граждан.

15 января в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию Путин предложил внести поправки в Конституцию. В частности, доверить Думе утверждение кандидатуры премьер-министра, вице-премьеров и состава кабмина, назначать руководителей силовых ведомств по итогам консультаций с Совфедом и закрепить приоритет Основного закона перед международными документами в российском правовом пространстве. Кроме того, Путин предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий и норму о том, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.

На следующий день Мишустин был назначен главой правительства указом президента. Он сменил на этом посту Дмитрия Медведева, который объявил об отставке кабмина в полном составе после послания Путина Федеральному собранию.

21 января Путин подписал указы о назначении нового кабинета министров. Возглавил правительство Михаил Мишустин. Не сохранили посты в новом составе Максим Орешкин, занимавший пост министра экономического развития, бывший глава Минкультуры Владимир Мединский, а также Максим Топилин, руководивший Министерством труда, и еще ряд министров и вице-премьеров.