Томский областной онкодиспансер переоборудуют за 440 млн рублей

В этом году будут переоборудованы Томский областной онкодиспансер и детские поликлиники региона, оснастят сосудистые центры. На новое оборудование потратят более 661 млн рублей, информирует пресс-служба обладминистрации. Планируется приобрести технику для лучевой терапии, томографы, наркозно-дыхательное, рентгеновское, эндоскопическое, реабилитационное оборудование и аппараты УЗИ.

Большая часть средств — 634 млн рублей — выделена по нацпроекту «Здравоохранение». Дороже всего обойдется переоснащение Томского областного онкодиспансера (440 млн рублей), отмечает РИА «Томск».

Напомним, власти Томской области планируют к июлю 2020 года утвердить региональную программу модернизации поликлиник и ФАПов, разработав для каждого медучреждения «дорожную карту». В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения планируется капитально отремонтировать 260 и построить 16 новых объектов системы здравоохранения, закупить более 30 мобильных комплексов и заменить 5 тыс. единиц медицинского оборудования.