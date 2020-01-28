Шанс проявился: Валерий Брагин вошел в штаб хоккейной сборной России

Федерация хоккея России (ФХР) за последние два года не раз удивляла нетривиальными кадровыми решениями в сборных страны. И вчерашним назначением Валерия Брагина старшим тренером национальной команды подтвердила это. Интересно, что Брагин не только стал ближайшим ассистентом наставника «Красной машины» Алексея Кудашова, но и сохранил пост главного в молодежке. Более того, ФХР объявила о продлении контракта с 63-летним специалистом до февраля 2022 года. По мнению экспертов, это должно усилить работу штаба главной команды страны и упростить процесс ее омоложения.

— Брагин давно заслужил шанс в том или ином качестве поработать в национальной сборной, — поделился мнением с «Известиями» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — Он знает молодежь, долго и успешно с ней работает. А на последнем чемпионате мира команда не только отметилась хорошим результатом, завоевав серебряные медали, но и качественной игрой. В целом считаю такую ротацию нормальной.

Новые лица

ФХР объявила, что Брагин поедет со сборной на ближайший этап Евротура — Шведские хоккейные игры, которые пройдут в феврале. Туда же отправится и тренер защитников молодежки Александр Бойков, работавший с Брагиным в последние годы. Из прежнего состава штаба на турнире в Скандинавии, помимо Кудашова, будут работать еще один старший тренер, Алексей Жамнов, тренер вратарей Рашит Давыдов и тренер по физподготовке Александр Трошин.

— Штаб — это живой организм, в нем должны появляться новые люди со своими идеями, — добавил Кожевников. — Так делали в СССР, и это давало результат. Так делают сейчас в североамериканских и европейских сборных, и их успехи подтверждают правильность подобного пути. Странно, что мы раньше не так активно работали в данном направлении, предпочитая держать тренерский состав неизменным. Но недавняя рокировка в молодежной сборной с участием Игоря Ларионова и Николая Хабибулина перед МЧМ показала, как хорошо привлекать в команду специалистов со свежим взглядом.

Напомним, за месяц до МЧМ, проходившего в чешских городах Острава и Тршинец, ФХР пошла на неожиданные перестановки в штабе Брагина. Легендарный хоккеист Игорь Ларионов стал старшим тренером и ответственным за работу с нападающими, а также игру в большинстве. Он сменил Юрия Бабенко, занимавшего этот пост с 2016 года. А тренером вратарей вместо Владимира Куликова был назначен еще один легендарный хоккеист — Николай Хабибулин. Примечательно, что Ларионов и Хабибулин почти не имели тренерского опыта.

В итоге молодежная сборная впервые с 2016 года дошла до финала, где проиграла Канаде (3:4), ведя в счете 3:1 в середине третьего периода. При этом со стороны работа новых специалистов оценивалась неоднозначно.

— Ротация кадров в штабе сборных команд — нормальное явление, просто мы как-то от этого отвыкли, — отметил в разговоре с «Известиями» экс-главный тренер молодежной сборной России и петербургского СКА Рафаил Ишматов. — Не думаю, что это означает какое-то недоверие в отношении Кудашова. Тем более он остается главным тренером и в сборной, и в СКА, который в последнее время показывает качественный хоккей и добивается серьезных результатов. Опыт и харизма Брагина должны помочь национальной команде. Не думаю, что наличие двух людей, долгие годы работающих главными тренерами, создаст дискомфорт. Умные люди всегда найдут общий язык. Срабатывались же в сборной такие яркие фигуры, как Аркадий Чернышев и Анатолий Тарасов, а позднее Виктор Тихонов и Владимир Юрзинов.

Разгрузить штаб

Пока неясна судьба входивших ранее в штаб национальной сборной Анвара Гатиятулина и Александра Савченкова. Первый с 2018 года отвечал за работу с защитниками и бригадами меньшинства. Он пришел в сборную и СКА одновременно с Кудашовым, когда они в обеих командах стали помощниками Ильи Воробьева. Летом пост главного тренера в клубе и «Красной машине» занял Кудашов, Гатиятулин должность сохранил. Савченков пришел в сборную осенью прошлого года. Также он является помощником Михаила Кравеца в подольском «Витязе». ФХР отметила, что Гатиятулин и Савченков продолжат работу в штабе сборных команд России.

— Возможно, их поставят в олимпийскую команду, где собирается весь резерв, но думаю, что в отношении Гатиятулина есть идея чуть-чуть разгрузить его для работы в СКА, — продолжил Ишматов. — Ведь во время пауз на Евротуры кто-то должен руководить клубом, пока Кудашов в сборной. Это вообще проблема совмещений, когда главный тренер неделю отсутствует в команде. Она была и в СССР. В СКА можно оставлять на хозяйстве Анвара, который имеет опыт работы главным, причем успешный (в 2018 году Гатиятулин вывел челябинский «Трактор» в финал Восточной конференции Кубка Гагарина. — «Известия»). Поскольку он не вчера начал работать в связке с Кудашовым, то вполне может подменить его во время пауз.

Контракт Кудашова в сборной также действует до 2022 года, то есть до конца текущего олимпийского цикла.

— Не надо забывать, что Олимпиада в Пекине уже не за горами и нужно подтягивать молодежь с прицелом на нее, — резюмировал Кожевников. — У нас человек восемь уедет за океан по окончании нынешнего сезона. А если НХЛ не отпустит своих игроков на Игры в Китае, кем мы будем играть там? Не детсадом же. Поэтому сейчас ту молодежь, которая проявила себя в Чехии, надо активно задействовать в национальной команде. И Брагин должен в этом помочь как человек, знающий этих ребят вдоль и поперек. Похоже, в руководстве сборной понимают, что медлить нельзя. Не случайно, Кудашов после МЧМ целое звено из той команды — Василия Подколзина, Кирилла Марченко и Ивана Морозова начал активно выпускать в составе СКА в КХЛ. И они тут же стали забивать голы.

Валерий Брагин работает главным тренером молодежной сборной России с 2010-го (с перерывом на 2013–2014 годы). Он ездил с ней на восемь чемпионатов мира и лишь в 2018 году остался без медалей. В остальных турнирах на его счету одно золото (2011), четыре серебра (2012, 2015, 2016, 2020) и две бронзы (2017, 2019).