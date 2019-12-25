Острава надежды: что ждет Россию на МЧМ по хоккею в Чехии

Уже не одно десятилетие главное новогоднее спортивное событие — хоккейное мировое первенство среди национальных команд, собранных из игроков не старше 20 лет. Благодаря такому выбору дат молодежный ЧМ сопоставим по популярности со взрослым. Не станет исключением и предстоящий турнир, который пройдет в чешских городах Остраве и Тршинеце с 26 декабря по 5 января.

Возвращение в Европу

Локация не самая стандартная для этого соревнования. Не то чтобы молодежный чемпионат мира совсем игнорировал Европу, но гораздо чаще его медали разыгрываются в Северной Америке. За предыдущие 11 лет лишь три раза МЧМ проводился в Старом Свете — в Уфе (2013 год), Мальмё (2014) и Хельсинки (2016).

— С учетом длительных перелетов из-за океана и обратно проведение турнира в Европе дает небольшое преимущество европейским командам, — поделился с «Известиями» экс-главный тренер молодежной сборной России Рафаил Ишматов, приведший ее в 2003 году к золоту МЧМ. — Как и в Северной Америке, если там играется молодежный чемпионат мира, хорошие шансы на успех имеют Канада и США. Правда, бывали случаи, когда это не помогало. В последние годы мы выигрываем достаточно много медалей молодежного чемпионата мира, в том числе за океаном. Так что преимущество для европейских команд в Чехии будет несколько условным.

В Тршинеце пройдут матчи группы А, в которой сыграют Финляндия, Швеция, Швейцария, Словакия и Казахстан. Сборная России будет выступать в Остраве. Помимо наших хоккеистов, в группу B также входят Канада, США, Чехия и Германия.

Первую игру подопечные Валерия Брагина проведут уже в четверг против хозяев турнира. В нашей команде собралось множество хоккеистов, уже имеющих серьезный опыт выступлений. Нападающий Григорий Денисенко стал лучшим форвардом прошлого МЧМ, а в КХЛ уже второй сезон уверенно сохраняет свои позиции в ярославском «Локомотиве». Его коллега по амплуа Кирилл Марченко из системы СКА в последнее время много забивает в лиге за главную команду Петербурга. Защитник Александр Романов весной стал обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА.

— Мы будем стараться отыграть на максимуме своих возможностей, — заявил «Известиям» Кирилл Марченко. — У нас собрался очень дружный коллектив, каждый из хоккеистов готов биться за сборную и страну. Надеюсь, уже имеющийся опыт выступлений в КХЛ поможет мне и другим ребятам хорошо отыграть МЧМ. Будет непростой турнир, начиная с матчей в группе. Играть против чехов, канадцев и американцев непросто, но крайне интересно. В любом случае наша цель — бороться за самые высокие места.

Заждались золота

Россия не может победить на молодежном чемпионате мира с 2011 года. При этом за нынешнее десятилетие лишь однажды наша команда оказалась без медалей — в 2018 году она вылетела в четвертьфинале. В остальных случаях мы всегда оказывались на пьедестале. Большинство успехов связаны с нынешним главным тренером молодежки Валерием Брагиным.

Именно при нем произошел золотой триумф в Баффало в 2011 году, а через год было завоевано серебро. После этого специалист покинул сборную, возглавив ЦСКА в КХЛ. Брагина сменил Михаил Варнаков, выигравший две бронзы — в Уфе-2013 и Мальмё-2014. Затем Брагин вернулся в команду и с тех пор ее возглавляет.

В 2020 году у 63-летнего специалиста истекает контракт с Федерацией хоккея России (ФХР). Не исключено, что предстоящий МЧМ станет для него последним во главе отечественной молодежки. При этом в начале декабря в тренерском штабе произошли серьезные изменения — команду покинули старший тренер Юрий Бабенко и тренер вратарей Владимир Куликов. Первый из них был ближайшим помощником Брагина.

На его место назначили легендарного хоккеиста, двукратного олимпийского чемпиона и трёхкратного обладателя Кубка Стэнли Игоря Ларионова, не имеющего тренерского опыта. С вратарями работает еще одна знаковая личность — герой Олимпиады-2002 в Солт-Лейк-Сити, первый российский голкипер, выигравший Кубок Стэнли (в 2004 году с «Тампой-Бэй Лайтнинг») Николай Хабибулин. Он долгое время был вне хоккея, а с лета 2019 года тренировал вратарей в олимпийской сборной, где собирается ближайший резерв национальной команды.

— Колоссальный хоккейный опыт Ларионова и Хабибулина должен помочь молодежной сборной, — сказал «Известиям» президент ФХР Владислав Третьяк. — Да, у них пока небольшая тренерская практика, но знаний предостаточно. Люди прошли через многое в хоккее, добились выдающихся успехов. Считаю, что они станут однозначным усилением для тренерского штаба. Люди такого масштаба всегда приносят пользу.

Между тем, в молодежке с оптимизмом смотрят на предстоящий МЧМ и готовы играть на победу. Уже в выходные хоккеистов ждут два принципиальных противостояния — в субботу с Канадой, а в воскресенье с США. Вечером 31 декабря они завершат групповой этап матчем с Германией. А после Нового года начнется плей-офф. Четвертьфиналы пройдут 2 января, полуфиналы — 4-го, матч за третье место и финал — 5-го.

— Соперники у нас в группе непростые, но на таких турнирах вообще не бывает легких игр, — заявил «Известиям» нападающий молодежки Василий Подколзин. — Так что надо максимально собранно и ответственно играть в каждом матче от первой до последней минуты. Думаю, у нас все ребята профессионалы и понимают это. Так что намерены дать бой каждому из соперников.

Всего Россия четырежды побеждала на МЧМ — в 1999, 2002, 2003 и 2011 годах.