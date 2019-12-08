«Брагин — сильный специалист и тонкий психолог»

Перед стартом нынешнего сезона КХЛ вторым человеком в тренерском штабе московского «Динамо» стал его бывший нападающий Юрий Бабенко, выигравший с бело-голубыми два Кубка Гагарина (2012, 2013). После завершения карьеры хоккеиста в 2016-м он вошел в штаб Валерия Брагина в молодежной сборной России, выигравшей за последние годы две бронзы чемпионата мира (2017, 2019).

Однако в конце ноября нынешнего года, меньше чем за месяц до молодежного первенства планеты в Остраве, 41-летнего специалиста неожиданно заменили на легендарного хоккеиста Игоря Ларионова, ранее не имевшего тренерского опыта. В интервью «Известиям» Юрий Бабенко подвел итоги своей тренерской карьеры в сборной, однако отметил, что рассчитывал доработать как минимум до конца МЧМ.

— Вам лично руководство как-то объяснило свое решение?

— Ну а что здесь объяснять? Я ничего не добавлю к тому, что уже было сказано ФХР. Федерация хоккея России ищет пути для дальнейшего усиления и развития всех аспектов работы сборной. Так всегда было и будет. В данный момент посчитали, что Игорь Николаевич Ларионов более полезен в этом деле.

— Когда устраивались в «Динамо», четко обговаривали, как будете совмещать работу в клубе и сборной?

— Конечно, это всё обсуждалось. Обговаривалось, что на все сборы с «молодежкой», все собрания и тренерские советы меня будут отпускать. И даже разговоров не было о том, что «Динамо» в каких-то отдельных ситуациях сможет настаивать на моем обязательном присутствии в расположении клуба.

— Вы говорили, что не строили заранее планов на случай ухода из «молодежки». Но можно сказать, угадали с летним трудоустройством в «Динамо», благодаря чему не остались без работы?

— Да нет, нельзя так говорить. Во-первых, я очень сильно благодарен ФХР за предоставленную возможность работать в молодежной сборной — это был колоссальный опыт. Во-вторых, ничего в нашей профессии нельзя предугадать. Надо просто честно делать свое дело, а дальше смотреть на результат. Единственное, что досадно: с ребятами 2000 года рождения я работал, еще когда помогал им с юниорской сборной готовиться к чемпионату мира. Поэтому знаком с ними не только как с хоккеистами, но и как с личностями. И они на ближайшем молодежном чемпионате мира будут составлять костяк сборной России. Соответственно, смотреть этот МЧМ буду не только как болельщик. Буду очень близко к сердцу воспринимать всё, что происходит с ребятами, и переживать за каждого из них. Как и за Валерия Николаевича Брагина, который меня принял в штаб команды, с первого дня начал мне доверять, помогал советами и наставлениями. Я очень ему за это благодарен. С учетом того что за 3,5 года совместной работы ни разу не удалось выиграть золото МЧМ, хотелось вместе с ним добиться этого сейчас.

Команда на турнир в Чехии собирается хорошая — состав у нее отличный. Буду надеяться, чтобы все кадровые решения сыграли в плюс сборной и федерации, а ребята в итоге победили.

— Вы для себя поняли, в чем главная сила Брагина?

— Можно очень много говорить, но если вкратце, то Брагин — сильный тренер, тонкий психолог и просто классный мужик.

— Вы не первый помощник Брагина, серьезно закрепившийся в КХЛ после работы с ним. Евгений Корешков поработал главным тренером в «Барысе», сейчас выиграл Кубок Гагарина в качестве ассистента в ЦСКА. Анвар Гатиятулин преуспел во главе «Трактора», а сейчас в штабе СКА и национальной сборной. Вы уже трудоустроились в «Динамо». За счет чего так происходит?

— Во-первых, это человек, который начинает тебе доверять с первого дня. С его стороны всегда идет помощь советами и наставлениями. Но всё это происходит в такой ненавязчивой форме, что ты порой осознаёшь его влияние, лишь когда проходит время. Поэтому Валерий Николаевич, повторюсь, не только сильный тренер, но и тонкий психолог. Он видит и чувствует вещи, которые мало кто заметит невооруженным глазом. Мы с ним до последнего советовались по поводу состава сборной и игры. Надеюсь, дальше продолжим поддерживать отношения.

— На что Брагин и его команда могут рассчитывать в Остраве?

— На золото. Только на золото (улыбается).