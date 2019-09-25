«Папа говорит: ты должен быть матерым»

Ярославский «Локомотив» уволил главного тренера Крейга Мактавиша. Канадский специалист был назначен в мае, но отработал в команде всего восемь матчей регулярного чемпионата КХЛ. Еще до объявления об отставке Мактавиша «Известия» пообщались с одним из его теперь уже бывших подопечных — нападающим Николаем Коваленко. В октябре хоккеисту исполнится 20 лет. В прошлом сезоне он успел закрепиться в основном составе «Локомотива» на уровне КХЛ, а также съездил в Ванкувер на молодежный чемпионат мира, где выиграл со сборной России бронзовые медали.

А в 2018 году Николай Коваленко был выбран на драфте НХЛ клубом «Колорадо Эвеланш», за который в первой половине 1990-х выступал его отец, знаменитый нападающий Андрей Коваленко, олимпийский чемпион 1992 года. В интервью «Известиям» Коваленко-младший рассказал, какие хоккейные советы дает ему папа, и поделился нюансами работы с Мактавишем и его предшественником Дмитрием Квартальновым.

— Какие качества отметили для себя в Мактавише?

— Его спокойствие как тренера. Он не кричит, может подойти и спокойно сказать десять раз то, что хочет от тебя. Все мы люди эмоциональные, но Крейг держит свои эмоции при себе, хотя, когда надо, конечно, подталкивает.

— У вас достаточно хороший уровень владения английским языком, чтобы понимать его указания?

— Простые слова понимаешь, когда каждый день есть практика. К английской речи быстро привыкаешь. Так что немного могу с Мактавишем пообщаться, когда он нормально говорит, а не быстро.

— В прошлом сезоне Дмитрий Квартальнов едва ли не каждому молодому хоккеисту давал шанс на уровне КХЛ, а вам предоставлял много игрового времени. Не было опасений за свою судьбу, когда поняли, что он не останется в Ярославле?

— У каждого тренера есть плюсы и минусы, свои взгляды на хоккей, на команду, на игроков. Квартальнов любил работать с молодежью, но мы играли в немного закрытый хоккей. Я бы не сказал, что Мактавиш обошел стороной молодых игроков — он всех просматривал на предсезонке. Так что к его приходу отнесся нормально — это же хоккей, это бизнес.

— Вы почти полностью отыграли прошлый сезон в КХЛ, потом спустились в МХЛ, помогли «Локо» выиграть очередной Кубок Харламова, а в августе с ним же завоевали второй подряд молодежный Кубок мира. Не было проблем с мотивацией на уровне «молодежки» после сезона в основной команде?

— Неважно, с кем мы играем, за какую команду, в МХЛ или КХЛ, не бывает такого, чтобы я вышел поиграть на одном коньке. Каждую игру я хочу доказать себе в первую очередь, что я лучше. Если мы куда-то приехали, значит, должны продемонстрировать свой потенциал, показать свой уровень хоккея.

— Тренировавший вас в «молодежке» «Локо» Дмитрий Красоткин изменился после перевода в штаб главной команды?

— Нет. Дмитрий Иванович остался таким же. Где-то подсказывает, где-то помогает. Спасибо ему за это.

— Что нового вам дал молодежный чемпионат мира?

— Я бы не сказал, что увидел что-то новое. Но какие-то эмоции получил. Меня как-то спрашивали, доволен ли я этим МЧМ. Я отвечал, что нет.

— Своей игрой недовольны или результатом команды?

— И собой, и результатом команды. Я знаю, что повлияло на это, но пусть оно останется у меня в голове. Почему мы так сыграли и почему я так сыграл — всё это с папой проанализировал. Всегда с ним очень много советуюсь, после каждой игры спрашиваю, как я сыграл, что понравилось, что нет. Но сейчас уже перелистнули страничку, связанную с МЧМ, и движемся дальше.

— Советы отца часто расходятся с тем, чего от вас требуют тренеры ваших команд?

— Отец не советует что-то по тактике, а просто подсказывает, как бы сыграл на моем месте. А чтобы он лез: «Ты должен сделать так, поезжай сюда», — такого нет. Папа говорит: «Всегда выполняй установку тренера. В атаке ты должен творить, играть, чтобы учиться и быть матерым». Он подсказывает небольшие нюансы, выход из зоны. Например, как можно лучше расположиться на полборта, чтобы тебе было комфортно. Как входить в зону, куда нужно в первую очередь посмотреть в ходе атаки. По таким нюансам дает советы и помогает, но по тактике всегда говорит, что надо слушаться тренерский штаб.

— Благодаря своей фактуре ваш отец отличался силовой манерой игры. Вы физически явно не можете играть в его стиле. Часто приходится спорить из-за этого при разборе эпизодов с вашим участием?

— Нет. Отец знает, что у меня другой стиль игры. Он не хочет, чтобы я действовал в его манере. Тем более ему самому не чужд комбинационный хоккей. Во времена СССР он и его партнеры по ЦСКА и сборной пасовались, делали всё, что хотели, входили в зону с шайбой, а не забрасывали ее. Папа мне всегда рассказывает, что Виктор Васильевич Тихонов выгонял с тренировок и из команды, если нападающий, не дойдя до синей линии, забросит в чужую зону шайбу, а не войдет туда с ней. Поэтому не сказал бы, что у хоккеиста Андрея Коваленко был какой-то другой стиль игры. Наоборот, действовали в советской манере. Я понимаю, что это было очень правильно, разумно. Так что отец не советует упрощать игру, а объясняет, как можно обыграть, обмануть защитника, бросить из-под него.

— О Квартальнове за время его работы в ЦСКА сформировалось четкое мнение, что он как раз любитель упрощенного стиля игры с максимумом забросов шайбы в чужую зону. В «Локомотиве» это сильно ощущалось?

— Дмитрий Вячеславович любит такой стиль. Он говорит, что не нужно играть в своей и средней зоне, надо быть только в атаке. Квартальнов любил быстро проходить середину, забрасывать шайбу за синюю линию и уже там накрывать защитников и играть в хоккей. У каждого тренера своя тактика.

— Вы с отцом не обсуждали, почему Квартальнов как игрок был другим и даже побеждал на чемпионате мира под руководством Тихонова?

— Мне папа рассказывал, что Дмитрий Вячеславович никогда не был таким хоккеистом, чтобы забросить и убежать. Он был игровиком, причем очень хорошим. И у нас в стране, и в НХЛ Квартальнов много думал, читал игру. Значит, сейчас у него иные взгляды на хоккей и он считает, что правильно будет упростить вход в зону соперника. В этом есть плюсы и минусы. Мы при нем очень много играли в атаке и довольно просто входили в зону, но также надо учиться работать с шайбой. При этом Дмитрий Вячеславович не говорил, что необходимо только забрасывать, а то вы подумаете, что он абсолютно прямолинейный тренер. Он говорил: «Если вы можете войти в зону с шайбой, входите, но если потеряете ее, получите «люлей». Так же, как у Тихонова. Только там получали за забросы, а у Квартальнова — за неудачный вход в зону. Это нормально. Закон хоккея: нельзя терять шайбу на синей линии.

— Мактавиш другой в этом плане?

— Мактавиш дает нам свободу, говорит: «Делайте что хотите как в средней зоне, так и в атаке, но было бы лучше, если бы вы проходили быстрее среднюю зону, а не катались там». Все же хотят поиграть в зоне атаки побольше, а не входить в нее полчаса. Когда ты очень устал, велик риск потерять шайбу. Свежие игроки у соперника могут надолго закрыть тебя вблизи твоих ворот и забить гол. Так что иногда лучше доставлять шайбу в чужие владения простым забросом.

— С момента прошлогоднего драфта уже были в «Колорадо»? Много общались с главным тренером и генеральным менеджером?

— Этим летом снова ездил туда — второй год подряд. Я уже ориентируюсь там немного. Но с руководителями клуба частых разговоров не было. Хотя, если сравнивать с Россией, у них уделяют большое вниманием проспектам (перспективным молодым игрокам. — «Известия»), которых выбирают.

— Общались с кем-то из русских в «Колорадо»? Например, с Никитой Задоровым?

— Нет. Я его телефон не знаю. Знаком там с парнями молодыми. Игорь Швырев играл в прошлом году в АХЛ, Денис Смирнов уже уехал, вроде был на предсезонке в России на уровне КХЛ. Сейчас не знаю, где они.

— Когда «Колорадо» вас выбрал на драфте, вспоминали с отцом историю его взаимоотношений с этим клубом?

— Он рассказывал, как его «Колорадо» выбирал на драфте. Точнее, тогда это еще «Квебек» был (в 1995 году клуб «Квебек Нордикс» переехал в Денвер и был переименован в «Колорадо Эвеланш». — «Известия»). Рассказывал, как его поменяли на Патрика Руа (легендарный канадский вратарь, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Колорадо». — «Известия»), если не ошибаюсь, перед плей-офф, после чего они как раз выиграли Кубок Стэнли. Им нужен был вратарь, и они взяли Руа. Отец задал менеджерам «Колорадо» вопрос, почему так вышло. Он набирал очки, всё было нормально. Ему сказали: «Это бизнес».

— Обменяв вашего отца на Руа, «Колорадо» фактически оставил его без Кубка Стэнли. Это дает дополнительную мотивацию закрепиться в «Эвеланш»?

— Такой мысли не было. Хочется в первую очередь самому себе доказать свою состоятельность и сделать так, чтобы папа гордился мной. Это две мои главные задачи.

— На молодежном чемпионате мира вы запомнили кого-то из хоккеистов других команд? Многие были в восторге от финна Каапо Какко, который на последнем драфте был выбран под вторым номером...

— Я за игроками никогда в жизни не следил. И не собираюсь следить, кто в какой команде играет. Кто там суперзвезда, мне до лампочки. Я даже не запоминаю своих соперников. Мне не важно, кому противостоять на льду. Вышел, отыграл и всё. Не смотрю на фамилии. В команде парни всегда знают соперников: «Вот этот против нас играл, этот там играл». Я как-то не запоминаю их. Мне это неинтересно.

— Даже если в плей-офф против СКА играете?

— Мы говорим про чемпионат мира, про иностранных хоккеистов. Когда в России играешь, почти всех чужих игроков знаешь. Не стараешься их запоминать. Просто некоторые на слуху.

— Кто-то особые проблемы вам доставил?

— Мне кажется, это Павел Валерьевич Дацюк. Он мой кумир. Я хорошо знаю, что против него неудобно играть. В серии «Локомотива» против СКА он мне не дал ничего сделать. Когда мы играли против них дома в Кубке Гагарина 2018 года, мне запомнился один момент. Я тогда еще был молодым, для меня обыграть кого-то было уже в радость. И когда защитника обыграл, думал, что мы вместе с Артуром Каюмовым выйдем «два в один». Только начинаю поднимать голову — у меня Дацюк отбирает шайбу и едет обратно. Это было у борта. Я даже голову не успел поднять, как у меня уже отняли шайбу. Смотрю вслед Дацюку и думаю: «Спасибо, Павел Валерьевич, что дали шанс «два в один» выйти».

— Через год в серии против СКА уже легче было?

— Немного легче. Такого стресса не было. Позапрошлый сезон я играл на эмоциях. Даже не думал, что делаю, куда еду.

— Сейчас на уровне взрослого хоккея мандраж ушел окончательно?

— В регулярном чемпионате, может быть, он не такой уже. А в плей-офф есть немного. Это ответственность — ты играешь за команду в первую очередь. Не хочу подвести ее.