ФСБ приостановила следствие по делу украинских моряков

ФСБ России приостановила следствие по делу украинских моряков, которые были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом сообщил ТАСС в понедельник, 27 января.

«Сегодня следователь Следственного управления ФСБ известил о принятом процессуальном решении о приостановлении предварительного следствия по делу военных украинских моряков», — заявил адвокат обвиняемых Николай Полозов. Он представляет интересы украинских моряков.

Юрист отметил, что причины такого решения огласят позже, когда он ознакомится с соответствующим постановлением следствия.

Три корабля ВМС Украины были задержаны в ноябре 2018 года после того, как вторглись в территориальные воды России в Керченском проливе. 24 украинских моряка и сами суда доставили в Крым. Российские следователи возбудили уголовное дело о нарушении госграницы. Вернулись украинцы на родину в сентябре 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами, корабли же передали Киеву 18 ноября в качестве жеста доброй воли.

При этом Киев обвинил РФ в «ужасном состоянии» судов, пропаже с них некоторого оборудования и унитазов на сумму в $2,3 млн.

21 ноября «Известия» опубликовали видеозапись ФСБ с внешним и внутренним осмотром кораблей при передаче их украинской стороне и подписании актов приема-передачи. На ней видно, что корабли находятся в нормальном состоянии.

22 ноября ФСБ возобновила следствие по делу о задержанных моряках ВМС Украины и приостановила ознакомление стороны защиты с материалами дела.