Музей полярников появится в Уфе

В Уфе планируется создать музей полярников в здании конца XIX века на улице Свердлова (усадьба Соловьевых). «Наши земляки — Валериан Альбанов, Геннадий Казанин, Валентин Смирнов, Фидус Асхадуллин и другие — покоряли Северный Ледовитый океан и Антарктиду», — пояснил глава Башкирии Радий Хабиров.

В объекте культурного наследия «Усадьба братьев Соловьевых А.Г. и Ф. Г. Восточный дом» в 2016–2018 гг. здесь проводились реставрационные работы. Об этом информирует «МедиаКорСеть».

Напомним, именно дневник Альбанова вдохновил Вениамина Каверина написать книгу «Два капитана», а сам полярный штурман послужил прототипом одного из героев.