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Вильфанд рассказал о погоде в России в феврале

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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По предварительному прогнозу, февраль в России будет холоднее января, рассказал 27 января и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что в настоящее время синоптики готовят детальный прогноз.

«Общий, фоновый прогноз — февраль не ожидается суперхолодным, но температура будет все-таки заметно ниже, чем в январе. Это необычно, конечно», — цитирует его ТАСС.

24 января Вильфанд отмечал, что в целом погода в феврале будет неоднородной. Ожидаются морозы до минус 10 градусов в европейской части России.

По мнению японского ученого Тохоку Сасаи, из-за глобального потепления снег в РФ будет выпадать всё реже.

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