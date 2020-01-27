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В России резко подорожал йод

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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За 2019 год йод подорожал в среднем на 25–29%, следует из данных Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС), с которыми ознакомились «Известия».

Цены отдельных марок в аптеках выросли до 64%. Так, в декабре 2018-го аптеки продавали антисептик по 14 рублей, а через год — уже по 18. Это почти в 10 раз выше среднего темпа роста цен на товары в России.

В ФАС отметили, что йод не входит в перечень жизненно важных лекарственных средств, поэтому цены на него не подлежат государственному регулированию.

По словам экспертов, подорожание объясняется дефицитом антисептика на рынке из-за слишком малого числа предприятий, которые его производят.

«Также многие лекарства прибавили в цене из-за введения маркировки, что дало в среднем плюс два с половиной рубля к пачке. Для дешевых препаратов это приличный показатель в процентном отношении», — указал руководитель Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.

Впрочем, представители бизнеса уверены, что дальнейшего подорожания не произойдет, иначе потребители начнут выбирать другие препараты.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Воспаление цен: дефицит йода привел к его значительному подорожанию

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