Военные США и Канады проведут наблюдательный полет над Россией

Американские и канадские военные под контролем своих российских коллег совершат наблюдательный полет над Россией с 27 января по 1 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

По его словам, миссия пройдет в рамках реализации Международного договора по открытому небу при помощи канадского самолета наблюдения C-13OJ.

Уточняется, что российские специалисты во время полета будут находиться на борту и проконтролируют соблюдение представителями США и Канады международных условностей.

По информации «Газеты.ру», самолет C-13OJ не предназначен для применения какого-либо оружия.

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Целью договора является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью.

Осенью 2019 года СМИ сообщали о намерении правительства США выйти из Договора по открытому небу.