Украинский депутат заявил о недовольстве Зеленским в Париже

В Париже считают, что президент Украины Владимир Зеленский взял слишком затяжную паузу в вопросе Донбасса после саммита «нормандской четверки». Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил член украинской делегации на саммите, депутат Верховной рады Олег Волошин.

По его словам, французские власти не понимают, почему после достаточно успешной встречи «нормандской четверки» Украина не продвигается в решении ситуации в Донбассе.

Он указал, что Киев вместо урегулирования решает вопросы продажи земли, обсуждает Трудовой кодекс и голосует «за массу других законопроектов».

«Но ничего не делается в контексте реализации политической части Минских соглашений», — сказал Волошин.

Встреча лидеров «нормандской четверки» (Германии, России, Франции и Украины) прошла в Париже 9 декабря 2019 года.

В ходе саммита были приняты договоренности о приверженности Минским соглашениям, разведении сил ополченцев и ВСУ на еще трех участках линии соприкосновения, обмене удерживаемыми лицами, открытии новых пунктов пропуска и другие.

17 января глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Киев «не оставлять на бумаге» итоги «нормандского саммита».

Сам Зеленский 22 января заверил, что конфликт в Донбассе может быть прекращен хоть «завтра».

Вооруженное противостояние жителей Донбасса и украинских военных длится с 2014 года. Тогда жители региона отказались признавать итоги госпереворота, а новые власти в Киеве начали против них военную операцию.

Посредниками в урегулировании ситуации выступают РФ, Германия и Франция в рамках «нормандского формата».