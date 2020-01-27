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Украинский депутат заявил о недовольстве Зеленским в Париже

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Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский
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В Париже считают, что президент Украины Владимир Зеленский взял слишком затяжную паузу в вопросе Донбасса после саммита «нормандской четверки». Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил член украинской делегации на саммите, депутат Верховной рады Олег Волошин.

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По его словам, французские власти не понимают, почему после достаточно успешной встречи «нормандской четверки» Украина не продвигается в решении ситуации в Донбассе.

Он указал, что Киев вместо урегулирования решает вопросы продажи земли, обсуждает Трудовой кодекс и голосует «за массу других законопроектов».

«Но ничего не делается в контексте реализации политической части Минских соглашений», — сказал Волошин.

Встреча лидеров «нормандской четверки» (Германии, России, Франции и Украины) прошла в Париже 9 декабря 2019 года.

В ходе саммита были приняты договоренности о приверженности Минским соглашениям, разведении сил ополченцев и ВСУ на еще трех участках линии соприкосновения, обмене удерживаемыми лицами, открытии новых пунктов пропуска и другие.

17 января глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Киев «не оставлять на бумаге» итоги «нормандского саммита».

Сам Зеленский 22 января заверил, что конфликт в Донбассе может быть прекращен хоть «завтра».

Вооруженное противостояние жителей Донбасса и украинских военных длится с 2014 года. Тогда жители региона отказались признавать итоги госпереворота, а новые власти в Киеве начали против них военную операцию.

Посредниками в урегулировании ситуации выступают РФ, Германия и Франция в рамках «нормандского формата».

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