Прямой эфир

Пушков ответил на план Кравчука по «возвращению» Крыма и Донбасса

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский сенатор Алексей Пушков назвал странными надеждами слова экс-президента Украины Леонида Кравчука о возвращении Донбасса и Крыма под контроль Киева.

«Волим царя восточного»: как Украина объединилась с Россией
Почему запорожские казаки отказались от евроинтеграции

По словам Пушкова, украинские власти делают всё, чтобы оттолкнуть Донбасс.

«Кравчук надеется на возвращение Донбасса «с помощью нашей активной, целеустремленной, настойчивой, системной работы ежедневной». Но пока всё сводится к системной, настойчивой, целеустремленной работе Киева по отталкиванию Донбасса. Даже экономическая блокада не снята. Странные надежды», — написал 26 января сенатор в Twitter.

Накануне Кравчук выразил уверенность, что Донбасс сам вернется под контроль украинских властей, а вот с Крымом «потребуется другая схема», так как полуостров уже в «системе России».

Кравчук и ранее делал резонансные заявления. В начале декабря он назвал неверным то, что Москва считается «старшим братом» Киева, так как «украинское княжество» якобы появилось на 300 лет раньше России.

Тогда Пушков напомнил политику, что Украины как государства тогда вообще не существовало.

Леонид Кравчук является первым президентом Украины. Он занимал пост с декабря 1991 года по июль 1994 года.

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году по итогам референдума.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кравчук рассказал Савченко о трех маленьких Украинах
Пушков высмеял заявление Киева о «краже» Россией истории

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020