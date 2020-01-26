Мать Иссахар подтвердила написание прошения о помиловании

Мать израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в России за контрабанду наркотиков, подтвердила, что ее дочь написала прошение о помиловании. Сколько времени займет рассмотрение заявления, она не знает.

Заявление, по словам Яффы Иссахар, подано 26 января, передает «РИА Новости».

Ранее о подаче прошения сообщил адвокат Иссахар Алексей Добрынин.

24 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами отметил, что помилование Иссахар возможно только при условии, если она сама подаст об этом прошение. Однако ранее Иссахар не стала обращаться с этой просьбой к главе государства. Осужденная посчитала, что заявлений ее матери и руководства Израиля достаточно.

23 января Путин встретился с матерью осужденной в России израильтянки, после чего пообещал ей, что «всё будет хорошо».

11 октября 2019 года стало известно, что Химкинский городской суд приговорил Иссахар к семи с половиной годам колонии общего режима. 19 декабря 2019 года Московский областной суд отклонил апелляционную жалобу и оставил приговор в силе.

Нааму Иссахар задержали в начале апреля 2019 года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, когда она прилетела из Дели, чтобы затем отправиться в Тель-Авив. В сумке у 25-летней израильтянки нашли около 9 г гашиша.