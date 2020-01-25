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Канадцы создали петицию против иждивения принца Гарри в стране

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Фото: Global Look Press/ALPR/AdMedia
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Более 90 тыс. канадцев подписали петицию с прошением не оказывать материальную поддержку принцу Гарри и его семье в Канаде за счет государственных средств, пишет The Washington Post.

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«Канадцы желают герцогу и герцогине Сассекским Гарри и Меган всего наилучшего в их стремлении к финансовой независимости. А это важно, потому что канадские налогоплательщики не должны покрывать счета пары», — приводит содержание петиции «Газета.ру».

Согласно информации WP, глава канадской федерации налогоплательщиков Аарон Вудрик назвал произошедшее резонансным случаем. Он добавил, что это всего лишь 0,2% населения страны, однако опросы показывают, что большинство канадцев солидарны с этой точкой зрения.

Ранее премьер-министру Канады Джастину Трюдо пришлось объясниться с гражданами страны. Он заявил, что еще не обсуждал с королевой Британии Елизаветой II и самими герцогами Сассекскими условия пребывания четы в Канаде.

Уточняется, что семья принца Гарри живет в особняке стоимостью $14 млн, а обеспечение их охраны может стоить около $8 млн в год.

21 января стало известно, что герцоги Сассекские пригрозили папарацци судебными тяжбами, если те будут нарушать их личные границы. По словам адвокатов пары, журналисты оцепили частную территорию вокруг их дома и пытаются делать кадры происходящего внутри жилища.

О желании отказаться от обязанностей и получить финансовую независимость от Букингемского дворца принц Гарри и Меган Маркл заявили 8 января. Супруги рассказали о намерении создать собственную благотворительную организацию и жить в Великобритании и Северной Америке. Кроме того, СМИ утверждают, что Маркл уже получила работу в Disney.

Британские СМИ писали, что данное решение принц Гарри и Меган Маркл не обсудили с Елизаветой II, чем та была крайне разочарована. Тем не менее после семейного совета она одобрила желание внука отказаться от привилегий.

Хотя Канада и получила независимость от Великобритании, Елизавета II остается действующим монархом в этой стране.

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