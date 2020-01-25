Прямой эфир

Лукашенко одобрил изменение соглашения с Россией о поставках газа

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект протокола о внесении изменений в соглашение с РФ о поставках газа. Соответствующий указ опубликован 25 января на интернет-портале правовой информации Республики Беларусь.

Союз разрешимый: Москва и Минск выйдут на интеграцию в начале 2020-го
Вопросы о нефти и газе стороны решат отдельно

«Одобрить проект протокола о внесении изменения в соглашение <…> о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 года», — говорится в документе.

Протокол станет основой в переговорах белорусского правительства с Москвой, уточняет «Газета.ру».

3 января Россия и Белоруссия договорились о цене поставок российского газа на январь и февраль 2020 года на уровне 2019 года — $127 за 1 тыс. куб. м. В январе Минск сообщил о планах вновь приступить к обсуждению поставок газа.

24 января Лукашенко заявил о начале переговоров по поставкам нефти из США и Саудовской Аравии, так как с Россией о цене на сырье договориться не удалось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лукашенко обвинил Россию в завышении цен на нефть
Путин и Лукашенко обсудили поставки нефти и газа в Белоруссию

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020