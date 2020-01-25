Лукашенко одобрил изменение соглашения с Россией о поставках газа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект протокола о внесении изменений в соглашение с РФ о поставках газа. Соответствующий указ опубликован 25 января на интернет-портале правовой информации Республики Беларусь.

«Одобрить проект протокола о внесении изменения в соглашение <…> о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 года», — говорится в документе.

Протокол станет основой в переговорах белорусского правительства с Москвой, уточняет «Газета.ру».

3 января Россия и Белоруссия договорились о цене поставок российского газа на январь и февраль 2020 года на уровне 2019 года — $127 за 1 тыс. куб. м. В январе Минск сообщил о планах вновь приступить к обсуждению поставок газа.

24 января Лукашенко заявил о начале переговоров по поставкам нефти из США и Саудовской Аравии, так как с Россией о цене на сырье договориться не удалось.