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В Подмосковье из-за аномального тепла проснулись ежи

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Фото: соцсети
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Из-за аномального тепла в Московской области раньше времени проснулись ежи. Специалисты рекомендуют не забирать их домой. Об этом 24 января сообщило агентств городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГПБУ «Мосприрода» столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

По словам специалистов, в средней полосе России зимняя спячка ежей в среднем длится шесть месяцев — с октября по апрель. Животные устраивают себе укрытие под корнями деревьев, находящихся на поверхности земли или в подстилке из листьев. Иногда происходит так, что ежи просыпаются раньше положенного срока: из-за теплой погоды или потому что их потревожили собаки или лесные хищники.

Зоологи также предупредили, что при обнаружении ежа не стоит кормить или прикасаться к нему. Животное может быть переносчиком опасного заболевания, пишет «Газета.ру».

«Встретив зимой в парке ежа, не нужно забирать его домой и пытаться ухаживать за ним самостоятельно. Ежи относятся к отряду насекомоядных, и подобрать ему рацион в домашних условиях проблематично. Кроме того, проснувшиеся зверьки быстро находят себе новое убежище, если их не тревожить», — заявили в ведомстве. Вместе с тем, если еж травмирован, тогда следует обратиться за помощью к специалистам, позвонив в единую справочную службу Москвы по телефону +7-495-777-77-77.

Как пишет сайт kp.ru, ранее в Сети появилось видео, на кадрах которого ежик бегает по припорошенной снегом дороге. По словам зоолога Филиппа Тумасьяна, с большой долей вероятности ежик проснулся из-за аномально теплой для января погоды. Такие случаи сложно назвать уникальными. Это скорее норма для нынешней зимы, отметил эксперт. Если вновь ударят морозы, ежик может впасть в спячку снова. Кроме того, из-за теплой погоды он может без труда добыть себе питание в виде мелких насекомых.

23 января сообщалось, что в Москве из-за теплой зимы проснулись бабочки и божьи коровки.

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