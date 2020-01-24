Омские полицейские задержали наркоторговца

В Омске полицейские задержали подозреваемого в продаже наркотиков. Мужчина раскладывал закладки на улице. В ходе обыска сотрудники МВД обнаружили 800 г синтетического наркотика. Среди улик также ноутбук с перепиской с клиентами. Продажу осуществляли через интернет под видом сайта о рыболовных снастях. Полиция возбудила уголовное дело, двое фигурантов уже задержаны.