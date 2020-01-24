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Орешкин призвал готовить экономику России к планам ЕС по климату

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Политика стран Евросоюза по климатическим изменениям повлияет на рынок поставок нефти и газа из России, поэтому готовить экономику страны под соответствующие изменения необходимо уже сегодня. Об этом заявил помощник президента РФ Максим Орешкин по итогам Всемирного экономического форума в Давосе 24 января.

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Стремление ЕС и отдельных стран сократить выбросы углекислого газа до нулевых значений к 2050 году Орешкин назвал очень амбициозной задачей.

«Надо всё это внимательно анализировать, работать с европейскими партнерами, понимать то, как они будут двигаться вперед, и готовить российскую экономику к изменениям, которые произойдут через десятки лет, уже сейчас», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Торговое соглашение между США и Китаем Орешкин назвал миной замедленного действия, которая в 2020 году «еще, конечно, не взорвется», но уже в 2021-м между сторонами возникнет много споров.

«Сам договор, конечно, опасений не вызывает, но вопрос — по какому принципу китайцы будут переключаться с европейской продукции на американскую продукцию? Будут ли это рыночные принципы или для европейской продукции из-за этого соглашения появятся дополнительные барьеры?» — цитирует Орешкина «Интерфакс».

24 января Орешкин, ранее возглавлявший Минэкономразвития, был назначен помощником президента РФ. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

50-й Всемирный экономический форум (ВЭФ) проводился в швейцарском Давосе с 21 по 24 января. Его главной темой стало ухудшение экологии и изменение климата. При этом официально тема звучала как «Заинтересованные стороны за сплоченный и устойчивый мир». Примечательно, что еще до начала ВЭФ и во время форума сторонники шведской экоактивистки Греты Тунберг проводили демонстрации, а сама Тунберг открыла деловую программу форума, обвинив СМИ в замалчивании проблемы глобального потепления.

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