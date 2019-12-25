Зеленский запретил импорт электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил в среду, 25 декабря, поправки к закону «О рынке электрической энергии», которые предусматривают запрет на импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте украинского лидера.

«Закон устанавливает запрет на продажу и поставки электрической энергии, импортируемой из Российской Федерации по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке», — говорится в тексте.

В сообщении отмечается, что у правительства страны есть право отменить этот запрет «во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины», передает RT.

Также сообщается, что основная задача документа — обеспечение надлежащего контроля над ценами на электроэнергию в условиях недостаточной конкуренции на рынке, а также упорядочение вопросов работы теплоэлектроцентралей при новой модели рынка электроэнергии, что является важным условием для обеспечения теплоснабжения в зимний период, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Верховная рада Украины поддержала соответствующий законопроект 4 декабря.

В ноябре комитет Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ рекомендовал парламенту внести поправки в законодательство и запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии. На тот момент Бурштынская и Приднепровская ТЭС, принадлежащие украинской компании ДТЭК, работали в ограниченном режиме в знак протеста. Они требуют прекратить закупки электроэнергии из РФ и Белоруссии.