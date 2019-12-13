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СМИ узнали о возобновлении Украиной импорта электроэнергии из России

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Украинские компании возобновили поставки электроэнергии из России. Подача началась с 11 декабря, об этом в пятницу, 13 декабря, сообщили «Украинские новости».

По данным издания, с 11 по 13 декабря поставки электричества из России Украине выросли с 480 тыс. кВт-ч до 1 млн 268 тыс. Перерыв в импорте длился почти неделю. Импорт электроэнергии из Беларуси восстановился начиная с 7 декабря и за последнюю неделю (7–13 декабря) осуществлялся в объеме 2,6–5,3 млн кВт-ч в сутки.

11 ноября лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России. Каким именно образом данное политическое решение будет реализовано на практике, депутат не уточнил.

В конце ноября комитет Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ рекомендовал парламенту внести поправки в законодательство и запретить импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии.

В ноябре комитет Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ рекомендовал парламенту внести поправки в законодательство и запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии. На тот момент Бурштынская и Приднепровская ТЭС, принадлежащие украинской компании ДТЭК, работали в ограниченном режиме в знак протеста. Они требуют прекратить закупки электроэнергии из РФ и Белоруссии.

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