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Булавин пообещал анализ действующих мер по борьбе с коррупцией внутри ФТС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Федеральная таможенная служба (ФТС) проведет анализ действующих внутри службы механизмов по выявлению коррупции и по итогам анализа внесет корректировки в них. Об этом заявил в среду, 25 декабря, глава ведомства Владимир Булавин.

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По его словам, служба будет бороться с коррупцией, несмотря на звания сотрудников и возможные имиджевые потери, сообщает «Интерфакс». Комментировать последние задержания и аресты внутри центрального аппарата ФТС и на таможнях он отказался. По мнению Булавина, до вынесения решения суда это неправильно.

Ранее в среду Басманный суд Москвы арестовал двух фигурантов уголовного дела начальника управления таможенного дознания генерал-лейтенанта ФТС России Александра Кизлыка, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, еще один отправлен под домашний арест.

Под стражу на срок до 22 февраля отправлены Константин Мишин и Юрий Черкашин, заместители начальников Внуковской и Домодедовской таможен.

Для старшего дознавателя по особо важным делам отдела дознания Домодедовской таможни ФТС России Андрея Шурыгина суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Им предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»).

СК России 24 декабря предъявил обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями двум чиновникам ФТС — генерал-лейтенанту, начальнику управления таможенного дознания Александру Кизлыку и его заместителю Алексею Серебро.

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