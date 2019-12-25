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СК сообщил о еще трех подозреваемых в деле о коррупции в ФТС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Следственный комитет России направил в Басманный суд Москвы ходатайство об аресте еще трех подозреваемых в причастности к делу о злоупотреблениях должностными полномочиями в Федеральной таможенной службе (ФТС), сообщает ТАСС в среду, 25 декабря.

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«В канцелярии суда зарегистрировано ходатайство следствия об избрании Шурыгину (Сергей Шурыгин — старший дознаватель отдела дознания. — Ред.) меры пресечения в виде содержания под стражей, а также еще двум другим фигурантам данного дела — заместителю начальника Внуковской таможни Константину Мишину и замначальника Домодедовской таможни Юрию Черкашину», — сообщили в пресс-службе суда.

СК РФ 24 декабря предъявил обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями двум чиновникам ФТС — генерал-лейтенанту, начальнику управления таможенного дознания Александру Кизлыку и его заместителю Алексею Серебро.

Позже в тот же день они были арестованы. Кизлыку назначили арест до 22 февраля 2020 года, Серебро — на 30 суток.

По версии следствия, Кизлык помогал уйти от ответственности лицам, подозреваемым в контрабанде. В ходе обысков у него было изъято $600 тыс., €600 тыс., золотые слитки, драгоценности и дорогостоящие часы.

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