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У замначальника управления ФТС во время обысков нашли 23 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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У Алексея Серебро, заместителя начальника управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) Александра Кизлыка, при обысках обнаружили около 23 млн рублей. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщает корреспондент телеканала РЕН ТВ.

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Отмечается, что он обвиняется по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Сам Серебро свою вину не признал и отказался от дачи показаний.

Ранее в этот день Басманный суд Москвы арестовал генерала ФТС Кизлыка до 22 февраля 2020 года. Согласно версии следствия, он помогал уйти от ответственности лицам, подозреваемым в контрабанде. В ходе обысков у Кизлыка было изъято $600 тыс., €600 тыс., золотые слитки, драгоценности и дорогостоящие часы.

Кроме того, источник РЕН ТВ рассказал, что Кизлык помог избежать наказания за контрабанду валюты жене российского посла в Кении за провоз незадекларированных $50 тыс.

Кизлык просил суд не заключать его под стражу, обещая не влиять на ход следствия, а его адвокаты просили избрать домашний арест с учетом возраста обвиняемого и его заслуг перед государством.

О задержании Кизлыка и его заместителя Алексея Серебро стало известно 23 декабря. Источник, близкий к ФТС, рассказал «Известиям», что преступления были выявлены в рамках расследования другого дела, связанного с бизнес-джетами и нелегальным валютным трафиком. На следующий день Следственный комитет России предъявил обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями двум чиновникам ФТС.

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