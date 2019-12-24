У замначальника управления ФТС во время обысков нашли 23 млн рублей

У Алексея Серебро, заместителя начальника управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) Александра Кизлыка, при обысках обнаружили около 23 млн рублей. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщает корреспондент телеканала РЕН ТВ.

Отмечается, что он обвиняется по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Сам Серебро свою вину не признал и отказался от дачи показаний.

Ранее в этот день Басманный суд Москвы арестовал генерала ФТС Кизлыка до 22 февраля 2020 года. Согласно версии следствия, он помогал уйти от ответственности лицам, подозреваемым в контрабанде. В ходе обысков у Кизлыка было изъято $600 тыс., €600 тыс., золотые слитки, драгоценности и дорогостоящие часы.

Кроме того, источник РЕН ТВ рассказал, что Кизлык помог избежать наказания за контрабанду валюты жене российского посла в Кении за провоз незадекларированных $50 тыс.

Кизлык просил суд не заключать его под стражу, обещая не влиять на ход следствия, а его адвокаты просили избрать домашний арест с учетом возраста обвиняемого и его заслуг перед государством.

О задержании Кизлыка и его заместителя Алексея Серебро стало известно 23 декабря. Источник, близкий к ФТС, рассказал «Известиям», что преступления были выявлены в рамках расследования другого дела, связанного с бизнес-джетами и нелегальным валютным трафиком. На следующий день Следственный комитет России предъявил обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями двум чиновникам ФТС.