Прямой эфир

ФТС подтвердила обыски в центральном аппарате и двух таможнях

0
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральная таможенная служба России (ФТС) подтвердила факт обысков в центральном аппарате ведомства, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях. Об этом 23 декабря рассказали «Известиям» в пресс-службе ФТС.

Ждут на родине: бизнес не вернул из-за границы 24 млрд рублей
С начала года за уклонение от репатриации валютной выручки возбуждено 151 уголовное дело

«23 декабря 2019 года в ряде служебных помещений Управления таможенных расследований и дознания центрального аппарата ФТС России, а также Внуковской и Домодедовской таможен сотрудниками правоохранительных органов были проведены оперативно-следственные мероприятия. В отношении отдельных сотрудников ФТС России проводятся следственные действия», — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что на данный момент не располагают какой-либо дополнительной информацией.

Ранее в этот же день появились сообщения о том, что некоторых высокопоставленных сотрудников ведомства заподозрили в причастности к мошенничеству. По некоторым данным, речь идет о начальнике Управления таможенного дознания генерал-лейтенанте Александре Кизлыке, его заместителе по фамилии Серебро и заместителях начальника Внуковской и Домодедовской таможен Константине Мишине и Юрии Черкашине.

Позднее появились сообщения об обысках во Внуковской и Домодедовской таможнях, а также в центральном аппарате ФТС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Таджикистан рассказал о задержанной во Внуково партии метадона
Суд арестовал замначальника подмосковной таможни по делу о взятке

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019