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Высокопоставленных сотрудников ФТС заподозрили в мошенничестве

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Нескольких высокопоставленных сотрудников Федеральной таможенной службы (ФТС) заподозрили в причастности к мошенничеству. По некоторым данным, среди них глава управления таможенного дознания генерал-лейтенант Александр Кизлык.

По информации РЕН ТВ, под подозрением также находится его заместитель по фамилии Серебро. Кроме того, на причастность к афере проверяют глав Внуковской и Домодедовской таможен Константина Мишина и Юрия Черкашина.

Дело, по данным телеканала, уже возбуждено, детали пока не известны.

В мае инспектору таможни в Калининграде вынесли приговор за получение взяток от водителей большегрузов. Ему платили за пропуск на территорию России машин, не имевших разрешения на перевозку товара. Суд признал бывшего сотрудника таможни виновным в 28 эпизодах мошенничества. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 10 месяцев с отбывание в колонии общего режима.

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