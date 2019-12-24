В Москве арестовали генерала ФТС

Басманный суд Москвы арестовал генерала Федеральной таможенной службы (ФТС) Александра Кизлыка до 22 февраля 2020 года. Об этом 24 декабря сообщил ТАСС.

По версии следствия, Кизлык помогал уйти от ответственности лицам, подозреваемым в контрабанде. В ходе обысков у Кизлыка было изъято $600 тыс., €600 тыс., золотые слитки, драгоценности и дорогостоящие часы.

Кизлык просил суд не заключать его под стражу, обещая не влиять на ход следствия, а его адвокаты просили избрать домашний арест с учетом возраста обвиняемого и его заслуг перед государством.

О задержании Кизлыка и его заместителя Алексея Серебро стало известно 23 декабря. Источник, близкий к ФТС, рассказал «Известиям», что преступления были выявлены в рамках расследования другого дела, связанного с бизнес-джетами и нелегальным валютным трафиком.

На следующий день Следственный комитет России предъявил обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями двум чиновникам ФТС.