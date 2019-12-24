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В Москве арестовали генерала ФТС

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
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Басманный суд Москвы арестовал генерала Федеральной таможенной службы (ФТС) Александра Кизлыка до 22 февраля 2020 года. Об этом 24 декабря сообщил ТАСС.

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По версии следствия, Кизлык помогал уйти от ответственности лицам, подозреваемым в контрабанде. В ходе обысков у Кизлыка было изъято $600 тыс., €600 тыс., золотые слитки, драгоценности и дорогостоящие часы.

Кизлык просил суд не заключать его под стражу, обещая не влиять на ход следствия, а его адвокаты просили избрать домашний арест с учетом возраста обвиняемого и его заслуг перед государством.

О задержании Кизлыка и его заместителя Алексея Серебро стало известно 23 декабря. Источник, близкий к ФТС, рассказал «Известиям», что преступления были выявлены в рамках расследования другого дела, связанного с бизнес-джетами и нелегальным валютным трафиком.

На следующий день Следственный комитет России предъявил обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями двум чиновникам ФТС.

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