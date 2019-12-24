Прямой эфир

Задержание сотрудников ФТС связали с контрабандой наличных

0
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дело в отношении высокопоставленных чиновников Федеральной таможенной службы (ФТС) России возбуждено по статье «Мошенничество» и может быть связано с попытками провезти через границу незадекларированную валюту, сообщил «Известиям» источник, близкий к ФТС.

Он рассказал, что преступления были выявлены в рамках расследования другого дела, связанного с бизнес-джетами и нелегальным трафиком, которому покровительствовала замначальника отдела собственной безопасности Управления на транспорте МВД по ЦФО Нина Сальникова.

По мнению источника, в отношении задержанных 23 декабря чиновников возбуждено дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Также он считает, что сотрудники ФТС подозреваются в согласовании решения о переквалификации дел в отношении пассажиров, провозивших незадекларированную валюту.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Потеряли дознание: что известно о задержании офицеров таможни

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ФТС подтвердила обыски в центральном аппарате и двух таможнях
Сотрудников ФТС задержали по делу о крупных махинациях

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019