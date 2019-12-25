Стали известны самые популярные смартфоны

Назван топ-10 самых популярных смартфонов в мире. На первом месте в рейтинге — iPhone XR. На втором и третьем месте — продукция Samsung: Galaxy а10 и Galaxy а50. Эксперты заметили, что гаджеты, входящие в десятку, захватили 17% всего мирового рынка. При этом китайскую технику чаще покупают в Индии. А Samsung смог попасть в рейтинг, существенно сократив цены на определенные модели в течение года.