Эксперты назвали лучшие смартфоны 2019 года

Назван лучший гаджет 2019 года. В рейтинге, который составило издание «Бизнес инсайдер», на первом месте оказался смартфон из Китая. Лидерство за OnePlus 7T. Флагман от Apple — iPhone 11 только на втором месте. На третьем тоже китайский гаджет — OnePlus 7 Pro. Рейтинг составили с учетом соотношения цены и функционала. Китайские смартфоны выгодно отличаются лучшим дисплеем, системой распознавания лица и быстрой работой датчиков отпечатков пальцев.