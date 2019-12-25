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Путин потребовал от чиновников всегда следовать интересам граждан

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президент России Владимир Путин, комментируя реализацию «мусорной реформы», потребовал от чиновников исходить из необходимости всегда неукоснительно следовать интересам граждан. Об этом в среду, 25 декабря, сообщает «Интерфакс».

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Глава государства отметил, что существуют примеры, когда важнейшие решения приходилось пересматривать только потому, что их смысл и польза не были донесены гражданам. При этом российский лидер указал, что когда «люди спрашивали об этом, то «ответов не получали».

«Имею в виду прежде всего ситуацию с оборотом отходов»,—- пояснил Путин, выступая на президентском Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

Он добавил, что общение и постоянный контакт с гражданами и общественными объединениями — необходимые составляющие действий членов правительства, «а интересы людей в любой ситуации должны неукоснительно соблюдаться».

19 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции Путин отметил необходимость проведения «диалога с гражданами» по мусорной реформе.Он также подчеркнул, что не исключает возможность начать проведение реформы в Москве и Санкт-Петербурге раньше, чем планировалось изначально, заявив, что «главное — учитывать мнение жителей».

«Мусорная реформа» призвана сделать рынок прозрачным, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь вторичные ресурсы в переработку. Основные показатели реформы определяет направление нацпроекта «Экология»: например, на переработку к 2024 году нужно будет отправлять 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.

Для перехода на новую систему были установлены новые тарифы на вывоз мусора, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов и современный подход к обращению с отходами.

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