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Путин поручил чиновникам быстро решать проблемы граждан

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президент России Владимир Путин поручил чиновникам «брать пример с собаки Павлова» и быстро решать проблемы граждан. Об этом он заявил на медиафоруме «Правда и справедливость» в Сочи, о котором рассказали «Известия».

«Реакция должна быть на уровне первой сигнальной системы: мясо вижу — слюна выделяется у собаки, поэтому и здесь так же: посмотрел руководитель сюжет, прочитал статью — реакция должна быть мгновенной», — отметил российский лидер.

Эксперты, опрошенные «Известиями», отметили, что формат встречи позволяет президенту предложить пути решения наболевших вопросов.

Так, российский лидер предложил провести опрос жителей по поводу строительства храма на месте одного из скверов в Екатеринбурге, распорядился навести порядок в лесной отрасли и установить строжайший контроль за строительством мусороперерабатывающих заводов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Реакция должна быть мгновенной»

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