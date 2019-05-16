Путин рассказал об обновлении российской орбитальной группировки

Состав российской орбитальной группировки аппаратов двойного назначения обновлен на 80% и увеличен в полтора раза за последние шесть лет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в четверг, 16 мая, на военном совещании в Сочи.

«За последние шесть лет была проведена большая работа по совершенствованию российской орбитальной группировки космических аппаратов военного и двойного назначения. Ее состав обновлен практически на 80% и увеличен в 1,5 раза», — цитирует главу государства ТАСС.

По словам Путина, от способности эффективно решать в космосе задачи, связанные с обеспечением безопасности, напрямую зависит сохранение стратегической стабильности и военного паритета.

Глава государства также указал на необходимость решать системные проблемы в ракетно-космической отрасли. Президент подчеркнул, что «нельзя бесконечно эксплуатировать старые заделы».

В начале мая стало известно, что в середине июля состоится последний запуск военного спутника РФ с космодрома Байконур. На орбиту с помощью ракеты-носителя «Протон-М» будет выведен телекоммуникационный спутник «Благовест».