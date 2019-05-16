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Конструктор «Сатурна» объяснил утечку в Сеть данных о российских спутниках

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Фото: ТАСС/Евгений Курсков
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Опубликованная в Сети презентация ПАО «Сатурн», в которой содержится информация о российских космических аппаратах, не является секретной. Об этом заявил главный конструктор по литий-ионным аккумуляторам «Сатурна» Сергей Лихоносов.

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«Она (информация. — Ред.) была оглашена на конференции... Информация прошла соответствующий контроль и опубликована», — сказал специалист, его слова приводит ТАСС.

Он уточнил, что слайды показали на 28-й международной конференции «Автономные источники питания» в «Интербате» в Москве.

Конструктор заверил, что компания не будет предпринимать «какие-то действия» в отношении того, кто выложил презентацию в открытый доступ.

При этом сначала, комментируя утечку, Лихоносов заявил, что информация была опубликована незаконно. Он также пообещал принять «соответствующие действия» к опубликовавшему.

«Это я немного оговорился», — подытожил специалист.

Презентация «Сатурна» была выложена на одном из сайтов в доменной зоне .ru. В материалах перечисляются названия спутников, опытно-конструкторских работ и осуществляющих их предприятий, а также указаны сроки запусков и число аппаратов.

ПАО «Сатурн», находящееся в ведении «Роскосмоса», входит в число стратегических предприятий России. В то же время в «Роскосмосе» заявили, что «Сатурн» является частной компанией и не относится к госкорпорации.

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