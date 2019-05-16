СМИ узнали об утечке в сеть закрытых данных о российских спутниках

Информация о российских космических аппаратах, о создании и запуске которых ранее ничего не сообщалось, опубликованы в интернете в открытом доступе, сообщает «РИА Новости» в четверг, 16 мая.

Отмечается, что на одном из сайтов в доменной зоне .ru выложена презентация ПАО «Сатурн» — разработчика солнечных и аккумуляторных батарей для отечественных космических аппаратов. В материалах перечисляются названия спутников, опытно-конструкторских работ и осуществляющих их предприятий, а также указаны сроки запусков и число аппаратов.

В компании-разработчике агентству подтвердили подлинность презентации. Согласно материалам, сведения были оглашены в Краснодаре в минувшем феврале.

«Она незаконно выложена. Это было определенное сообщение на конференции, которое не должно было выйти (в публичное пространство. — Ред.)», — пояснил главный конструктор по литий-ионным аккумуляторам ПАО «Сатурн» Сергей Лихоносов.

По его словам, в отношении к опубликовавшему материалы будут предприняты «соответствующие действия».

ПАО «Сатурн», находящееся в ведении «Роскосмоса», входит в число стратегических предприятий России.