«Реакция должна быть мгновенной»

Конструктивная критика помогает власти выявлять допущенные ошибки и оценивать собственную эффективность. Реакция чиновников на любые сообщения о нарушениях должна быть мгновенной. Об этом на медиафоруме «Правда и справедливость» в Сочи заявил президент Владимир Путин. На встрече с региональными журналистами российский лидер предложил провести опрос жителей по поводу строительства храма на месте одного из скверов в Екатеринбурге, распорядился навести порядок в лесной отрасли и установить строжайший контроль за строительством мусороперерабатывающих заводов. Формат форума предполагает разговор о местных проблемах и это позволяет президенту предложить пути их решения, отметили опрошенные «Известиями» эксперты.

«На уровне первой сигнальной системы»

Деятельность журналистов и мониторинг активистов Общероссийского народного фронта необходимы в работе по повышению уровня жизни граждан, заявил Владимир Путин на встрече с представителями региональными СМИ в рамках медиафорума ОНФ «Правда и справедливость». Критика помогает властям действовать лучше, однако замечания в свой адрес мало кто любит, заметил глава государства.

– Может быть, любят, но только очень умные люди, нацеленные на реальный результат, – подчеркнул президент. – Почему? Потому что эта критика, если она, конечно, конструктивная, она помогает оценить свои собственные усилия, сделать выводы из того, что не получилось, ошибки какие‑то вскрыть.​

Иногда власти вынуждены идти на непопулярные меры, в результате чего им приходится выслушивать критические замечания общества, констатировал Владимир Путин.

​- Но они нужны часто стране, региону, муниципалитету нужны. Понятно, что может что‑то не нравиться, но надо набраться мужества это сделать, если мы действительно любим то дело, которому мы служим, - подчеркнул он.

Глава государства призвал местные власти мгновенно реагировать на правдивые сюжеты в СМИ о нарушениях и посоветовал чиновникам поучиться у знаменитой собаки Павлова.

– Насколько я понимаю, реакция должна быть на уровне первой сигнальной системы: мясо вижу - слюна выделяется у собаки, поэтому и здесь также: посмотрел руководитель сюжет, прочитал статью - реакция должна быть мгновенной, – отметил российский лидер.

​На чиновниках, по мнению президента, должна лежать особая ответственность перед людьми - «с них спрос строже, чем с кого бы то ни было другого».

В интересах людей

Встреча президента с участниками форума прошла в новом формате – острые проблемы поднимались не только в вопросах журналистов, но и в видеообращениях и записях из блогов жителей различных российских регионов. По приглашению российского лидера в зале также присутствовали члены правительства.

Когда речь зашла о ситуации с протестами в Екатеринбурге, направленными против строительства храма святой Екатерины на месте городского сквера, Владимир Путин призвал найти оптимальное решение проблемы и предложил провести опрос жителей.

– Нужно не перетягивать канат и не ругаться друг с другом, а сесть и договориться, - сказал он. – А городские власти, региональные власти должны заниматься именно этим - найти оптимальное для проживающих там людей решение.

Опрос екатеринбуржцев об их отношении к строительству храма готов провести ВЦИОМ, заявил «Известиям» глава центра Валерий Федоров. Само исследование и подведение его итогов займет всего несколько дней, отметил он и уточнил, что пока заказ на проведение соответствующего опроса не поступал.

Мэрия Екатеринбурга оперативно отреагировала на слова президента. Глава администрации города Александр Высокинский заверил журналистов, что работа по изучению мнения жителей уже ведется, а строительство храма приостановлено.

Руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло согласен, что в сложившейся ситуации необходимо провести опрос общественного мнения. Пока люди мало знают о проекте строительства храма - для начала стоит организовать широкомасштабную презентацию идеи и ее общественное обсуждение с привлечением специалистов, считает он.

– Тогда результаты опроса будут объективными. И на них повлияет не негативная атмосфера, которая образовалась в результате возросшего противостояния на фоне отсутствия информации, а полнота знаний о том, что будет на этом месте, – пояснил «Известиям» Максим Миняйло.

Политтехнолог Дмитрий Фетисов в беседе с «Известиями» назвал позицию Владимира Путина по событиям в Екатеринбурге прямым сигналом губернатору региона и мэру Екатеринбурга. Глава государства подчеркнул, что вопрос требует решения и находится в зоне ответственности региональных властей, обратил внимание эксперт.

– Заявление президента может снизить остроту нарастания динамики. Вопрос в том, будет ли он и дальше сопровождать эту инициативу, – отметил в разговоре с «Известиями» глава фонда «Петербургской политики» Михаил Виноградов. – Основная интрига связана с механизмом опроса и доверием к его результатам.

Региональные ориентиры

Отреагировал глава государства и на сюжет телеканала РЕН ТВ о ситуации с вырубкой леса в Иркутской области. В репортаже рассказывается о 116 гектарах отборного леса на сумму 880 млн рублей, которые, по данным следователей, пропали из Тулоконского заказника при бездействии чиновников из окружения губернатора Сергея Левченко.

– В Иркутске действительно с точки зрения криминального лесопользования проблема стоит наиболее остро, может быть, острее, чем в других регионах страны, - отреагировал на видео Владимир Путин.

Он добавил, что сейчас изучаются и формулируются дополнения в соответствующее законодательство и призвал ОНФ вместе с правительством и депутатами Государственной Думы обязательно довести эту работу до конца.

По словам координатора центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутата Госдумы Владимира Гутенева, проблемы в лесной отрасли касаются не только Иркутской области, а всех регионов, где растут ценные породы деревьев.

– Мы уже прошли определенный путь, когда приняли закон об обязательном восстановлении леса. Но на практике этих мер оказывается недостаточно, – рассказал «Известиям» парламентарий. – И мы настаиваем на таких жестких мерах, как конфискация всей техники, используемой при незаконной лесозаготовке. Рослесхоз должен создать работающую систему отслеживания перемещения древесины.

Владимир Путин также предложил установить строжайший контроль за строительством заводов по утилизации мусора.

– Здесь опасения и тревоги у людей не лишены оснований, - сказал президент и подчеркнул, что это "очень чувствительный вопрос" для миллионов граждан.

По словам главы государства, в России десятилетиями формировались полигоны, на которые никто и никогда не обращал внимания, просто сваливая на них мусор.

– Все уже перешло всякие границы, мы должны этим заняться, – подчеркнул он.

При этом решения о вывозе мусора в те или иные регионы не могут приниматься во вред жителям этих территорий, указал президент. По его словам, эти вопросы должны решаться таким образом, чтобы не создавать новых проблем и не вредить людям, которые там живут.

Обратил внимание российский лидер и на рассказ о судьбе жительницы Севастополя Елены Красулиной. После операции в Москве женщине отказали в химиотерапии в родном городе. Пациентка скончалась, так и не получив эту помощь, а в рамках уголовного дела, которое было возбуждено после выхода телесюжета, никто пока не наказан, сообщила одна из участниц форума.

– Конечно, с голоса очень трудно сделать какие-то выводы, это понятно. Но я вас уверяю, это мы так с вами не оставим, обязательно посмотрим, что там происходило на самом деле и что касается операции, и что касается химиотерапии, и вымогательства, о котором вы сейчас сказали, - пообещал Владимир Путин. – Безусловно, даже сомнений быть не может, правовая оценка будет дана действиям всех должностных лиц.

Возмутил президента и скандал вокруг строительства детской площадки в одном из рязанских лесопарков. Главе государства рассказали, что на это было выделено более четырех млн рублей, но объект до сих существует только на бумаге.

– Я уже, честно говоря, думал, что у нас такого и не бывает. Какая наглость! – отреагировал Владимир Путин. - Случай, конечно, удивительный. Я надеюсь, нас Бастрыкин Александр Иванович (глава Следственного комитета РФ - «Известия») слышит и своего шанса проявить свои профессиональные качества не упустит.

Формат медиафорума ОНФ предполагает разговор именно о местных проблемах, отметил глава Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов.

– Это позволяет главе государства показать свою осведомленность и предлагать пути решения проблема, а ОНФ - демонстрировать участие в региональной проблематике, – пояснил он «Известиям».

Все поднимаемые на медиафоруме темы так или иначе уже озвучивались ранее, обратил внимание Дмитрий Фетисов. По мнению политтехнолога, это показывает, что ОНФ продолжают ориентировать на региональную политику и решение местных проблем.