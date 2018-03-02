«За вами вся Россия»

Президент России Владимир Путин посетил медиафорум Общероссийского народного фронта в Калининграде. В ходе пленарного заседания глава государства обсудил с региональными журналистами вопросы здравоохранения, борьбу с коррупцией, экологию и влияние СМИ в современном мире. Российский лидер рассказал участникам форума о своей мечте и о том, что он хотел бы изменить в прошлом.

На пятый медиафорум ОНФ «Правда и справедливость» съехались несколько сотен представителей региональных СМИ и блогеров. Открывая встречу, президент отметил, что сотрудники российских медиа всегда находятся «на передовой», поскольку работают непосредственно с людьми и лучше остальных чувствуют, что происходит в регионах нашей страны.

— А это, по существу, самое главное, потому что за вами в прямом смысле слова вся Россия, — пояснил президент.

Первой темой встречи стало здравоохранение. Журналисты отметили важность озвученной в ходе послания Федеральному собранию идеи ввести Россию в клуб стран «80+», где продолжительность жизни граждан превышает 80 лет. Глава государства отметил, что для достижения такого результата необходима масштабная система профилактических осмотров граждан, как это было в советское время. Он также напомнил, что будущее правительство РФ должно подготовить и план по борьбе с онкологией.

Журналистка из Дагестана подняла тему коррупции, заметив, что у республиканских чиновников хроническая «коррупционная зависимость». Она уточнила, будет ли продолжено ее «лечение» и после выборов президента.

— Всё, что делается, делается в интересах народа Дагестана, и это будет продолжено, — заверил Владимир Путин.

Представители СМИ обратили внимание и на военную составляющую послания главы государства и поинтересовались, можно ли использовать такие современные технологии в мирных отраслях. Владимир Путин рассказал, что, получив информацию о новых вооружениях, он попросил предоставить ему список разработчиков, чтобы подготовить указ об их награждении. Правда, список оказался не из фамилий, а из предприятий и конструкторских бюро, поскольку без общей кооперации изделия бы не создали. Глава государства не исключил, что со временем новые технологии перейдут и в гражданскую сферу.

В ходе разговора возникла дискуссия и о влиянии СМИ на власть. Один из участников форума заметил, что в советское время критическая статья в адрес функционера могла лишить его партбилета. Владимир Путин в ответ напомнил, что тогда и СМИ, и власть находились в одних руках, поэтому критика в прессе приравнивалась к критике со стороны государства. Единственным непартийным СМИ в СССР был православный календарь, подчеркнул он.

По словам президента, сегодня ситуация изменилась: пресса максимально деполитизирована, в стране есть ведущая политическая сила, но ее роль не закреплена в Конституции РФ, как это было в Советском Союзе.

— Сегодня та же «Единая Россия» имеет «контрольный пакет», но если ситуация будет как-то меняться и если «Единая Россия» не сможет доказать свое лидерство, будет по-другому, — заметил он. — Мы должны это иметь в виду, и сама «Единая Россия» должна иметь в виду.

В России нужно создать законодательно закрепленный инструмент взаимодействия прессы и представителей власти, заявил Владимир Путин.

— Наверное, всё там детально не пропишешь, но какие-то принципы должны быть сформулированы, — уточнил он. — Надо просто подумать, как это аккуратно сделать, чтобы не перестараться.

Обсудили участники форума и тему экологии — она также прозвучала в послании. Президента попросили ужесточить ответственность за незаконные свалки.

— Что касается повышения ответственности, то у нас с этим, как говорят, не заржавеет. Это самое простое. И сейчас в Госдуме находится соответствующий законопроект, — сказал глава государства. — Он, по-моему, во втором чтении уже прошел, это будет сделано, и в данной ситуации это и правильно. Это нужно сделать, надо включать совершенно другие — в том числе экономические — механизмы решения проблемы. Вы правы абсолютно в том, что нельзя просто взять и перетащить свалку с одного места на другое или ее закрыть и тут же рядом начать что-то другое.

По традиции в конце встречи президента ждал блиц-опрос. Интересовавшие журналистов вопросы озвучила сопредседатель ОНФ Ольга Тимофеева. Из ответов президента следовало, что он регулярно делает зарядку, сам готовит (например, салат), лучший отдых для него — смена деятельности, главное в жизни — результат, а сила России — в людях.

— Какая у вас мечта? — спросила Ольга Тимофеева.

— Хочу, чтобы страна была у нас успешной, мощной, устойчивой, сбалансированной, устремленной вперед, — ответил президент.

На вопрос, в какую эпоху он хотел бы жить, глава государства ответил, что в нынешнюю.

— В прошлые времена все мои предки были крепостными крестьянами, а я президент, — улыбнулся Владимир Путин, добавив, что если бы можно было что-то предотвратить в прошлом, то это был бы развал Советского Союза.