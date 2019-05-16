Путин оценил ситуацию с вырубкой леса в Иркутской области

Президенту России Владимиру Путину в рамках медиафорума ОНФ продемонстрировали сюжет телеканала РЕН ТВ о ситуации с вырубкой леса в Иркутской области.

В репортаже рассказывается о 116 гектарах леса на сумму 880 млн рублей, которые, по данным следователей, пропали из Тулоконского заказника при бездействии чиновников из окружения губернатора Сергея Левченко.

«В Иркутске действительно, с точки зрения криминального лесопользования, проблема стоит наиболее остро, может быть, острее, чем в других регионах страны», — прокомментировал Путин сюжет.

По словам президента, он уже обсуждал эту проблему с Общероссийским народным фронтом.

«Нужно наводить порядок в лесной отрасли, там, конечно, и воровство ужасное, и нанесение колоссального ущерба природе и будущим поколениям», — сказал глава государства.

Президент добавил, что «сейчас изучаются и формулируются дополнения в соответствующее законодательство». Он призвал ОНФ вместе с правительством и депутатами Госдумы обязательно довести эту работу до конца.

Ранее в четверг Путин заявил, что с чиновников должен быть особый спрос, «как с владельца средства повышенной опасности». Идущий на государственную службу человек должен понимать особую ответственность перед людьми, которая лежит на его плечах, отметил российский лидер. Кроме того, глава государства отметил, что реакция местных властей на правдивые сюжеты в СМИ должна быть как у собаки Павлова.

«Реакция должна быть на уровне первой сигнальной системы: мясо вижу — слюна выделяется у собаки», — цитирует президента «Газета.ру».