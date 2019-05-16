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Путин назвал наглостью ситуацию с непостроенной детской площадкой в Рязани

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин возмутился историей о непостроенной детской площадке в Рязани. Он поручил главе Следственного комитета (СКР) Александру Бастрыкину разобраться в ситуации

«Это просто криминальная история (…) Я уже, честно говоря, думал, что у нас такого и не бывает! Какая наглость!» — возмутился президент (цитата по ТАСС), когда на медиафоруме ОНФ ему рассказали, что детская площадка в центре Рязани за 4 млн рублей так и была не построена.

Она существует только на бумаге и является собственностью города. Местные власти заплатили деньги и подписали акты приемки на несуществующий объект.

«Многое делается, но этот случай удивительный. Я надеюсь, нас Бастрыкин Александр Иванович слышит и своего шанса проявить свои профессиональные качества не упустит», — резюмировал Путин.

Ранее 15 мая Бастрыкин заявил, что следователи выявили крупные хищения в «Роскосмосе». По его словам, по госкорпорации работа ведется уже пять лет и «конца и края не видно, там миллиарды воруются».

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