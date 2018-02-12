Президент оценил работу врио губернаторов

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с финалистами «Лидеров России». Глава государства подчеркнул, что конкурс управленцев связан не «с какой‑то карьерной лестницей», а с созданием возможностей для дальнейшего роста. Подчеркнув, что «Лидеры России» не станут разовым мероприятием, президент в ходе встречи дал оценку новым временно исполняющим обязанности глав ряда регионов. По его словам, все они показали себя «сильными управленцами». В этот же день Владимир Путин встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом. В ходе беседы он сообщил, что провел телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом, во время которого была затронута тема палестино-израильского урегулирования. Также американский лидер выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Подмосковье.

Всероссийский конкурс «Лидеры России», организованный по поручению президента, призван сформировать работающие социальные лифты, выявить сильных управленцев и дать им возможность самореализоваться. Конкурс проходил в несколько этапов, вместо ожидаемых 15 тыс. заявок на участие в нем претендовали 200 тыс. человек. В финал в итоге попали 300 сильнейших — все они получат сертификат на сумму 1 млн рублей, которую можно потратить на допобразование и повышение квалификации. 100 победителей конкурса помимо денежной выплаты получат возможность в течение года взаимодействовать с наставниками из числа опытных управленцев, среди которых — главы федеральных ведомств, министры, губернаторы, руководители крупных государственных и частных компаний, общественных и деловых объединений.

В начале встречи Владимир Путин извинился за свой севший голос — как позже пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства простудился, однако на его рабочем графике это не скажется.

Открывая мероприятие, президент попросил финалистов рассказать о своих впечатлениях от конкурса.

— Знаю, что у вас за плечами большой конкурсный марафон. Что совсем неожиданно оказалось, что среди вас есть люди практически состоявшиеся: доктора наук уже, продвинутые высоко, — заметил он, добавив, что конкурс не предполагал обязательного трудоустройства, однако многие смогут на него претендовать. — Думаю, что этот конкурс не пройдет незамеченным для тех, кто ищет себе в свои структуры, во властные структуры, в бизнес-структуры интересных перспективных людей. Мы сейчас разговаривали, в отношении многих из вас есть уже конкретные наметки, предложения и даже просьбы со стороны различных наших коллег. В любом случае я очень рад, что вы здесь. Хочу вас поздравить с результатами, хочу вам пожелать всего самого доброго в будущем.

Финалисты конкурса поделились с президентом впечатлениями о наставниках. Многие признались, что, вопреки ожиданиям, работать с представителями госструктур оказалось интересно. Особенно будущих лидеров впечатлили губернаторы, которые давали конкурсантам дельные советы. Один из участников встречи поблагодарил российского лидера за назначения молодых глав регионов, посещавших конкурс. Семь из них пока временно исполняют обязанности губернаторов.

— Они сильные ребята, очень конкретные, — дал оценку новым врио Владимир Путин, отметив, что все они настроены на практическую работу.

Обсудили на встрече и актуальные вопросы экономики, в частности, важность электронной торговли в современных реалиях.

— Нам нужны свои собственные платформы. Сейчас не буду называть названия этих компаний, которые хотят к нам зайти, потому что это всё будет в средствах массовой информации. Эффект будет непонятным, — отметил Владимир Путин. — Но они есть. Самые первые, самые ведущие. Нам нужно посмотреть на то, в чем заинтересована российская экономика и российский потребитель. Нам нужно сюда заводить в полном объеме иностранные платформы или создавать свою собственную. Пускай пока, может быть, достаточно скромную, но имеющую перспективы развития. Можно позаниматься.

Среди финалистов конкурса оказалось немало молодых мам. По их словам, сегодня женщинам непросто вновь выходить на работу после декрета — часто просто не с кем оставить ребенка, и в итоге один из родителей вынужден не работать. Однако президент подчеркнул, что для решения в том числе и этой проблемы государство будет реализовывать программу по увеличению числа ясельных групп.

Еще одной темой беседы стал рост популярности российской науки за рубежом. Владимир Путин заметил, что сейчас важнее обеспечить развитие отрасли в России.

— Это тоже важно, чтобы о нас знали — о нас знают, и в этом есть определенный смысл, но самое-то главное внутри. О нас будут еще больше знать, если мы сможем организовать нормально эффективность работы внутри страны, — подчеркнул он.

Завершая встречу, президент пообещал «не потерять из виду» финалистов конкурса. А первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, курирующий «Лидеров России», позднее заявил ТАСС, что «конкурс станет регулярным».

Беседы на высшем уровне

В этот же день Владимир Путин провел переговоры с главой Палестины Махмудом Аббасом. В начале беседы президент напомнил, что Россия всегда поддерживала палестинский народ.

— Только что у меня состоялся разговор по телефону с президентом Соединенных Штатов Америки, господином Трампом. Разумеется, мы говорили о палестино-израильском урегулировании. Хочу передать от него в ваш адрес самые наилучшие пожелания, — сказал российский лидер, подчеркнув, что для Москвы важна «личная оценка того, что происходит», чтобы выработать совместный подход к решению палестино-израильского конфликта.

По сообщению пресс-службы Кремля, во время телефонной беседы Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой, произошедшей в Подмосковье 11 февраля.

Махмуд Аббас в ответном слове также выразил соболезнования от всего палестинского народа в связи с крушением самолета АН-148 и гибелью 71 гражданина России. Акцентируя внимание уже на двухсторонних отношениях, палестинский лидер заметил, что с момента избрания Дональда Трампа президентом США и до сентября прошлого года он встречался с ним четыре раза.

— И он всегда говорил мне о сделке, которую он может выработать для того, чтобы положить конец арабо-израильскому противостоянию. Всё это время мы ждали, чтобы увидеть это решение, увидеть и услышать о том, как оно будет осуществлено. Однако затем для нас огромной неожиданностью стало решение правительства США несколько месяцев назад о закрытии представительства Организации освобождения Палестины в Вашингтоне, — заметил Махмуд Аббас. — Причина такова, что американский конгресс считает нас, то есть Палестинскую национальную администрацию, и ООП с 1987 года террористическими организациями.

Палестинский лидер выразил удивление, что американский конгресс может занимать такую точку зрения, учитывая длительность отношений страны с США.

— А что касается нашего представительства в Вашингтоне, оно также официально закрыто. Через небольшой промежуток после этого президент Трамп нас еще раз удивил. Это было пощечиной для нас, — заявил он. — Имею в виду его решение перенести посольство США в Иерусалим и, соответственно, считать единый Иерусалим столицей Израиля.

В подобной атмосфере, по словам Махмуда Аббаса, страна отказывается «в каком-либо виде сотрудничать с американцами в их статусе посредника».

— И если состоится какая-либо международная конференция, международное мероприятие, то мы просим, чтобы результатом было создание такого механизма, при котором Соединенные Штаты были бы не единственным посредником, а лишь частью группы посредников, — подчеркнул он.