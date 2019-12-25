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В Ливии сообщили о передвижении боевиков ИГ и «Ан-Нусры» из САР в Ливию

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Фото: REUTERS/Ahmed Jadallah
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Советник главы временного правительства на востоке Ливии Ареф Али Найед 25 декабря рассказал «РИА Новости» о наличии достоверных данных о передвижении боевиков ИГ и «Джебхат ан-Нусры», входящей в состав «Тахрир аш-Шам» (террористические организации, запрещены в РФ) из Сирии в Ливию.

«(В начале недели. — Ред.) были заслуживающие доверия сообщения о перевозке находящихся в Сирии боевиков-исламистов «Ан-Нусры», ИГ и различных группировок в Ливию через Мисрату, чтобы воевать против Ливийской национальной армии», — приводит агентство его слова.

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В сентябре текущего года глава террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) Абу Бакр аль-Багдади записал аудиообращение «Совершайте подвиги!», в котором рассказал о дальнейших намерениях своей организации. В речи говорится о религии, «силе» группировки, а также планах ИГ по работе «на разных фронтах». Кроме того, в аудиозаписи аль-Багдади призвал сторонников «удвоить усилия» и раскритиковал правителей-«тиранов» в таких странах, как Египет, Судан, Ливия и Йемен.

27 октября президент США Дональд Трамп объявил о том, что аль-Багдади был убит в Сирии в результате операции американского спецназа. Позже представители американских военных подтвердили, что анализ ДНК доказывает уничтожение именно главаря ИГ.

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году в Ливии не прекращаются военные действия. В стране царит двоевластие. Востоком управляет избранный народом парламент, в то время как на западе, в столице Триполи, руководит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия.

Власти восточной части страны сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром. Ситуация в стране обострилась в декабре 2019-го, когда его войска начали продвижение на юге столицы страны и в Триполи. Целью военной операции в столице Ливии фельдмаршал назвал освобождение заложников.

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